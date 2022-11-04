Сёмин: «Работа Семака вызывает восхищение. Он — лучший тренер РПЛ»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о лидерстве петербургского «Зенита» в РПЛ.
Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ. Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично — «Зенит».
Работа Семака серьёзная и вызывает восхищение. Сергей Семак — лучший тренер РПЛ.
После 15-го тура клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
В желании огвардиолить Абаскаля можно у всех найти недостатки...))
Лучший..для меня как в сезоне так и в месяце - Гончаренко...
С Уралом...7 игр - 6 побед и ничья - пушка....
В желании огвардиолить Абаскаля можно у всех найти недостатки...))
Лучший..для меня как в сезоне так и в месяце - Гончаренко...
С Уралом...7 игр - 6 побед и ничья - пушка....
А все 7 голов ворота Максименко админресурс затолкал...ну может 6...и 1 гол по-моему ветром надуло....
Никто ж не спорит....
Люди так устроены...они завсегда найдут оправдание своим неудачам....
Сегодня чей то бюджет...завтра чей то админресурс...послезавтра ещё что-нибудь....но только не свой непрофессионализм...
А все 7 голов ворота Максименко админресурс затолкал...ну может 6...и 1 гол по-моему ветром надуло....
Никто ж не спорит....
Люди так устроены...они завсегда найдут оправдание своим неудачам....
Сегодня чей то бюджет...завтра чей то админресурс...послезавтра ещё что-нибудь....но только не свой непрофессионализм...
Сказал "Семак лучший" - значит лучший...
А все разговоры про "у него бюджет работает а не он" - неинтересные отговорки....
Вон у Аллегри в Юве более полмиллиарда евро в составе бегают - а толку ноль....
Плетётся на 7-м месте Серии А........
У Клоопа в Ливерпуле состав вообще почти на 900 млн евро....9-е место...))
А Богданыч стабилен, успешен.....и скромен..
Сказал "Семак лучший" - значит лучший...
А все разговоры про "у него бюджет работает а не он" - неинтересные отговорки....
Вон у Аллегри в Юве более полмиллиарда евро в составе бегают - а толку ноль....
Плетётся на 7-м месте Серии А........
У Клоопа в Ливерпуле состав вообще почти на 900 млн евро....9-е место...))
А Богданыч стабилен, успешен.....и скромен..
С другой стороны... Восхищение сильное слово для оценки команды в РПЛ. Такое чувство наши клубы могут вызывать, только если что-то показывают в Европе.
Зенит там мальчик для битья.Вот и всё.
С другой стороны... Восхищение сильное слово для оценки команды в РПЛ. Такое чувство наши клубы могут вызывать, только если что-то показывают в Европе.
Зенит там мальчик для битья.Вот и всё.