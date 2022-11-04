Сёмин: «Работа Семака вызывает восхищение. Он — лучший тренер РПЛ»

Экс-наставник «Локомотива» высказал мнение о лидерстве петербургского «Зенита» в РПЛ .

Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ . Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично — «Зенит».