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Сёмин: «Работа Семака вызывает восхищение. Он — лучший тренер РПЛ»

вчера, 12:30

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о лидерстве петербургского «Зенита» в РПЛ.

Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ. Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично — «Зенит».

Работа Семака серьёзная и вызывает восхищение. Сергей Семак — лучший тренер РПЛ.

После 15-го тура клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nottrow (раскрыть)
вчера в 21:50
А какое отношение к Спартаку имеют Дюков, Митрофанов, Матч ТВ? И разве Миллер возглавляет Луккойл ? И разве Спартаку стадион за миллиард на халяву построили? Не знал.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Учитывая что по итогам прошлого сезона Урал и Спартак разделили лишь 5 очков в таблице и место Спартака в сегодняшней таблице по итогам первого круга, прогресс команды Абаскаля очевиден в отличие от Урала Ганчаренко...состав то Спартака не сильно отличается по качеству от прошлого сезона...гвардиольство Абаскаля налицо)...на его фоне даже "стабильность" Семака выглядит тускло...и Зенит влетел всухую Спартаку в Кубке...как то так пока)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:11
Ну так с вашего же балкона слышны возражения то..
В желании огвардиолить Абаскаля можно у всех найти недостатки...))

Лучший..для меня как в сезоне так и в месяце - Гончаренко...
С Уралом...7 игр - 6 побед и ничья - пушка....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
При чём здесь Спартак?)...я о нём ни слова не написал...были у Зенита и другие конкуренты в то время как Семак был "стабилен, успешен и скромен")...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Ну всё...ваша правда...
А все 7 голов ворота Максименко админресурс затолкал...ну может 6...и 1 гол по-моему ветром надуло....

Никто ж не спорит....
Люди так устроены...они завсегда найдут оправдание своим неудачам....
Сегодня чей то бюджет...завтра чей то админресурс...послезавтра ещё что-нибудь....но только не свой непрофессионализм...
Nottrow
Nottrow ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:03
У спартака огромный админресурс и только десятое место.
Nottrow
Nottrow ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:01
Речь идет про РПЛ, при чем здесь Европа?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Небольшое уточнение)...у перечисленных вами зарубежных команд напрочь отсутствует админресурс...без него - деньги на ветер, что в общем то вы и доказали примерами)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:04
Сёмин очень уважаемый и опытный специалист...
Сказал "Семак лучший" - значит лучший...

А все разговоры про "у него бюджет работает а не он" - неинтересные отговорки....

Вон у Аллегри в Юве более полмиллиарда евро в составе бегают - а толку ноль....
Плетётся на 7-м месте Серии А........

У Клоопа в Ливерпуле состав вообще почти на 900 млн евро....9-е место...))

А Богданыч стабилен, успешен.....и скромен..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:01
Не надо буквально мои слова тиактовать. Речь идет о том, что при тских деньгах и таком составе любой будет лучшим тренером
ДСА
ДСА
вчера в 14:22
Ему дал хороший материал (игроков), он им умело пользуется.
Loko57
Loko57
вчера в 14:19
Нет уверенности в том, что "Лидерская стабильность «Зенита»" это полностью заслуга тренера команды. Нам бы его работу в другом клубе посмотреть. Может он Локомотив приведет в порядок)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:08
Генадий Орлов: лучший сейчас Семак Гогниев
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:05, ред.
Не надо буквально мои слова трактовать. Речь идет о том, что при таких деньгах и таком составе любой будет лучшим тренером
Futurista
Futurista
вчера в 13:19
.
shlomo2
shlomo2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:56
Добра Вам!... боюсь Гогниев не потяет такую ношу...:))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:53, ред.
Меня лично Пвлыч разочаровал глубоко таким поверхностным суждением. Как можно сравнивать тренеров, работающих в неравных условиях. Гораздо справедливее с казать. Миллер лучший менеджер, тк он выбил для своей команды больше всего денег. А на месте семака мог быть любой, даже Гогниев.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:49
С одной стороны....Кто чемпион? Зенит. Кто тренер у Зенита? Семак. Вот и всё. Всё заслуженно. Были тренеры в Зените, которые не завоёвывали чемпионства. Раз Зенит выигрывает и не один раз чемпионат, значит, там лучший тренер....

С другой стороны... Восхищение сильное слово для оценки команды в РПЛ. Такое чувство наши клубы могут вызывать, только если что-то показывают в Европе.
Зенит там мальчик для битья.Вот и всё.
Гость
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