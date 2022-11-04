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Радченко: «Не думаю, что в матче „Сочи“ — „Спартак“ будет много голов»

вчера, 12:20
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Бывший игрок сборных СССР и России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сочи» в этом сезоне не так ярко выглядит, как в прошлом. Поэтому возможно, что в 16-м туре «Спартак» одержит победу над сочинцами, он приложит все усилия. Да, в последнем домашнем матче «Сочи» разгромил «красно-белых», но думаю, в этот раз такого не произойдёт. Да и сами сочинцы не пропустят много мячей от «Спартака», как в последнем матче против «Зенита».

Матч на матч не приходится, каждая игра – это отдельная история. Сочинцам нужно правильно подготовиться к противостоянию с Соболевым и Промесом, которые сейчас в хорошей форме, тогда всё будет хорошо. Не думаю, что эта игра будет с обилием голов.

Матч «Сочи» – «Спартак» пройдёт 5 ноября. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:53
Со стороны Сочи голов точно не будет много, а вот со стороны Спартака... может мало не показаться.
avu9bm87qw85
avu9bm87qw85
вчера в 12:25
Главное чтобы игра была красивая
Гость
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