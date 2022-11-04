Радченко: «Не думаю, что в матче „Сочи“ — „Спартак“ будет много голов»

Бывший игрок сборных СССР и России поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ).

«Сочи» в этом сезоне не так ярко выглядит, как в прошлом. Поэтому возможно, что в 16-м туре «Спартак» одержит победу над сочинцами, он приложит все усилия. Да, в последнем домашнем матче «Сочи» разгромил «красно-белых», но думаю, в этот раз такого не произойдёт. Да и сами сочинцы не пропустят много мячей от «Спартака», как в последнем матче против «Зенита».

Матч на матч не приходится, каждая игра – это отдельная история. Сочинцам нужно правильно подготовиться к противостоянию с Соболевым и Промесом, которые сейчас в хорошей форме, тогда всё будет хорошо. Не думаю, что эта игра будет с обилием голов.