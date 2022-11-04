Соломатин: «Хотелось бы, чтобы Гогниев смог исправить ситуацию в „Химках“»

Бывший игрок ЦСКА высказался о своём бывшем одноклубнике — главном тренере «Химок» , который по решению КДК РФС был ​дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 000 рублей.

Удастся ли Гогниеву исправить ситуацию в «Химках»? Я не знаю, что происходит внутри коллектива. Но результаты очень плачевные. Не представляю, что должно произойти чтобы они реально выправили ситуацию.

Нет ли ощущения, что в этом сезоне «Химкам» не поможет ни один специалист? Зная Спартака, играя с ним в одной команде, хотелось бы чтобы у него в «Химках» получилось. Чтобы он нашёл ресурсы и исправил эту ситуацию.

Всегда ли Спартак Гогниев был столь эмоционален? Да, Спартак всегда был столь эмоционален. Он не меняется.