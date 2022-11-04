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Соломатин: «Хотелось бы, чтобы Гогниев смог исправить ситуацию в „Химках“»

вчера, 10:36

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о своём бывшем одноклубнике — главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве, который по решению КДК РФС был ​дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 000 рублей.

Удастся ли Гогниеву исправить ситуацию в «Химках»? Я не знаю, что происходит внутри коллектива. Но результаты очень плачевные. Не представляю, что должно произойти чтобы они реально выправили ситуацию.

Нет ли ощущения, что в этом сезоне «Химкам» не поможет ни один специалист? Зная Спартака, играя с ним в одной команде, хотелось бы чтобы у него в «Химках» получилось. Чтобы он нашёл ресурсы и исправил эту ситуацию.

Всегда ли Спартак Гогниев был столь эмоционален? Да, Спартак всегда был столь эмоционален. Он не меняется.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:39
Нет у Гогниева ресурсов для исправления ситуации. Тот ресурс, который есть, он показал в подтрибунном помещении, но этого явно недостаточно. Вернее достаточно, но не для этого.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:51
В тренерский талант Гогниева мало верится, да отсутствие денег в клубе не добавляет оптимизма.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:49
Химкам уже не что не поможет,нужно очиститься в фнл и вернуться на коне!
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