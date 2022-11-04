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Соболев: «Абаскаль запретил материться на первой тренировке»

вчера, 08:58

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уделяет внимание маленьким деталям в тренировочном процессе. Тренер запретил игрокам материться.

У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всё видно.

Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива. При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:49
4-я ветка по высказываниям и размышлизмам Соболева....

Мемуары что ли пишет ???
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:41
Все правильно, партнеры по команде должны понимать друг друга без слов.
Землянин
Землянин
вчера в 11:30, ред.
Юран даже, если бы сильно захотел, не смог бы, даже на тв, проскальзовало. А на пресс конференции вобще мило дела, про бровку и подтрибунку вобще песня 😂
makkie
makkie
вчера в 10:29
Евсеев бы с ума сошёл на тренировках у Абаскаля ))))
galem72
galem72
вчера в 10:09
Это всё равно что лишить нашего футболиста дара речи. ))
whs8kw7gyjep
whs8kw7gyjep
вчера в 09:37
Представляю, какое полное непонимание между игроками сразу воцарилось на поле!
sg8g4e96ax28
sg8g4e96ax28
вчера в 09:32
А на второй сам уже крыл почём зря, увидев на первой технические навыки подопечных
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:01
О как.... выучил русский мат????.... и это уже не плохо...:)))
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