Соболев: «Абаскаль запретил материться на первой тренировке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уделяет внимание маленьким деталям в тренировочном процессе. Тренер запретил игрокам материться.
У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всё видно.
Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива. При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться.
Мемуары что ли пишет ???
Мемуары что ли пишет ???