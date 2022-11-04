Магкеев: «Все в „Локомотиве“ были заряжены на борьбу с „Зенитом“»

Защитник «Локомотива» и сборной России поделился мнением о выступлении команды в первой половине сезона РПЛ .

Руководство и тренерский штаб настраивали нас на борьбу за чемпионство, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не на выживание — мы же представляем «Локомотив»...

Есть ли уверенность в том, что мы не вылетим? Все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем всё, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.