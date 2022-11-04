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Магкеев: «Все в „Локомотиве“ были заряжены на борьбу с „Зенитом“»

вчера, 11:09

Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев поделился мнением о выступлении команды в первой половине сезона РПЛ.

Руководство и тренерский штаб настраивали нас на борьбу за чемпионство, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не на выживание — мы же представляем «Локомотив»...

Есть ли уверенность в том, что мы не вылетим? Все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем всё, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.

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Все комментарии
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:28
Стас, ты как раз - одно из главных разочарований. Меньше интервью и больше работы. От пустой болтовни, устали. Нужен характер и результат.
pomor45
pomor45
вчера в 18:31
Много хочешь - мало получишь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Надо в футбол играть...а не бороться с Зенитом...
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:09
Борьбу с "Зенитом" необходимо вести по всей турнирной таблице. В том числе и в зоне вылета.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:53
Хотели бороться с Зенитом, а оказалось еле с Химками и Торпедо конкурируют... Переусердствовал при подготовке.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:35
И состав неплохой,а игры нет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:16
Пока у паровозиков все плохо... нужно за зиму вытаскивать паровоз из тупика...
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