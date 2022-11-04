Соболев: «Абаскаль создал прекрасную атмосферу в „Спартаке“»

Нападающий московского «Спартака» рассказал о том, как главный тренер команды взаимодействует с игроками.

Абаскаль нашёл индивидуальный подход к каждому игроку и создал прекрасную атмосферу. Сейчас идут победы, играем хорошо – это и придаёт уверенности в своих силах. Тренер всем доверяет, постоянно говорит нам об этом.

Иногда после матчей Абаскаль устраивает индивидуальную теорию, но не только со мной. Мы постоянно в контакте: общая теория плюс разговоры один на один. Это сильно помогает. Тактики у нас правда очень много! Об Абаскале никто ничего не знал? И что? Тедеско тоже особо никто не знал. Начали говорить, мол, что Абаскаль – молодой. Но Доменико тоже был молодой.