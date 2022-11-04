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Соболев: «Абаскаль создал прекрасную атмосферу в „Спартаке“»

вчера, 08:23

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль взаимодействует с игроками.

Абаскаль нашёл индивидуальный подход к каждому игроку и создал прекрасную атмосферу. Сейчас идут победы, играем хорошо – это и придаёт уверенности в своих силах. Тренер всем доверяет, постоянно говорит нам об этом.

Иногда после матчей Абаскаль устраивает индивидуальную теорию, но не только со мной. Мы постоянно в контакте: общая теория плюс разговоры один на один. Это сильно помогает. Тактики у нас правда очень много! Об Абаскале никто ничего не знал? И что? Тедеско тоже особо никто не знал. Начали говорить, мол, что Абаскаль – молодой. Но Доменико тоже был молодой.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 10:42
Радует, что футболисты приняли тренера, да и сам он ведёт себя профессионально. И сразу результат пришёл.
Считаю, это во многом из-за отсутствия конфликтов, скандалов и делёжки внутри Спартака. Раньше при Федуне это было нормой.
galem72
galem72
вчера в 10:11
"...Абаскаль создал прекрасную атмосферу в Спартаке..."

Ну ведь лукавит Сашка! А кто материться запретил? ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:01
Это конечно же хорошо. Но всё это может куда-то исчезнуть с приходом нескольких поражений .
shlomo
shlomo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:40
Добра Вам!.... спорить не буду, но за второе место борьба будет не шуточная... как минимум и армейцы и Ростов постараются догнать... так что цена ошибки Спартачей очень высока.... В этом туре, думаю, что все останутся при своих очках...
05.11.2022 14:00 ФК Сочи - Спартак Москва 1:3
05.11.2022 19:00 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0
06.11.2022 19:00 ФК Ростов - Динамо Москва 2: 1 или 1:1
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:33
Судя по месту Спартака в таблице после 1 круга это уже сказалось, не правда ли?)...
shlomo
shlomo
вчера в 08:56
Это очень хорошо.... посмотрим как все это скажется на результатах...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 08:52
Это молодое чудо ещё не раз заставит говорить о себе футбольный люд. Гильермо находка для Спартака......
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:43
Хорошая атмосфера немаловажный фактор в успехах команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:28
Соболева сегодня много с утра. Жжот...
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