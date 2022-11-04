Санчеш: «Мы сосредоточены на своей работе»

Футболист ПСЖ высказался о том, что его команда заняла второе место в группе Лиги чемпионов, несмотря на победу в заключительном туре группового этапа над «Ювентусом» (2:1).

У «Бенфики» идет великолепный сезон, они ни разу не проиграли. Это иллюстрирует то, как они вошли в этот сезон. Они здорово себя проявляли, но и мы не хуже. Мы сосредоточены на своей работе. Мы понимали, что рано или поздно нам предстоит сыграть с такой командой. Это очень трудно, первая строчка в группе была бы получше, но это Лига чемпионов.