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Санчеш: «Мы сосредоточены на своей работе»

вчера, 19:25

Футболист ПСЖ Ренату Санчеш высказался о том, что его команда заняла второе место в группе Лиги чемпионов, несмотря на победу в заключительном туре группового этапа над «Ювентусом» (2:1).

У «Бенфики» идет великолепный сезон, они ни разу не проиграли. Это иллюстрирует то, как они вошли в этот сезон. Они здорово себя проявляли, но и мы не хуже. Мы сосредоточены на своей работе. Мы понимали, что рано или поздно нам предстоит сыграть с такой командой. Это очень трудно, первая строчка в группе была бы получше, но это Лига чемпионов.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:28
«Мы сосредоточены на своей работе» - странно было бы получать деньги в ПСЖ за игру в футбол, а сосредоточится на чужой работе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:58
Да уж, ПСЖ чуть ,чуть не хватило.
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