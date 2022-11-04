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Кроос высказался о работе под руководством Гвардиолы

вчера, 18:49

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил о своем периоде работы в «Баварии» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола очень хотел, чтобы я остался в «Баварии». Если бы мне нужно было выбрать лучшего наставника, назвал бы его. Мне очень нравилось играть под его руководством, он многому меня научил и помог мне стать лучше. Но затем мне пришлось решить, подписывать ли новый договор ещё на пять лет, зная, что Пеп может покинуть команду раньше. Это решение далось мне с трудом, ибо оно могло повлиять на всю мою дальнейшую карьеру. В итоге всё решилось просто — мы не смогли договориться с клубом. Я полагал, что та зарплата, которую я хотел, заслуженная, они считали иначе. Они не желали платить мне, поэтому я покинул клуб.

Ранее стало известно, что Немецкий футбольный союз хочет убедить Крооса сыграть на чемпионате мира.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Причем тут деньги? Он просил то что считал заслуженным. Он просил то что получаши Гетце и Алекантара у которых нет заслуг перед Баварией, не надо жлобство руководства переваливать на Тони. По итогу Гетце и Алекантара ничего Баварии не дали, а Тони дал пощечену боссам баварии 4 ЛЧ в сосиаве Реала. Наказал за жлобство
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Я не знаю кто такую ерунду писал, но он уже по тем временам одним из лучших полузащитником считался
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 01:53
Как всегда все решает ДЕНЬГИ и на второй план выходит футбол
Был другого мнения о Кроосе Очень жаль что ошибся
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:31
Когда Тони переходил в Мадридский Реал, многие тогда не понимали, для чего он Реалу?! Ведь сливочные тогда заплатили за Крооса что то около 30 млн € и еще в обратном направлении отправился любимец болельщиков Хаби Алонсо! Но как показало время, переход себя полностью оправдал! Тони стал легендой Реала и внес огромный вклад в победы клуба!
ДСА
ДСА
вчера в 18:55
Вот так, тренируешь игрок, тренируешь, а потом он говорит, что ему мало платят и уходит...
Гость
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