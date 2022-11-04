Кроос высказался о работе под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Реала» вспомнил о своем периоде работы в «Баварии» под руководством главного тренера .

Гвардиола очень хотел, чтобы я остался в «Баварии». Если бы мне нужно было выбрать лучшего наставника, назвал бы его. Мне очень нравилось играть под его руководством, он многому меня научил и помог мне стать лучше. Но затем мне пришлось решить, подписывать ли новый договор ещё на пять лет, зная, что Пеп может покинуть команду раньше. Это решение далось мне с трудом, ибо оно могло повлиять на всю мою дальнейшую карьеру. В итоге всё решилось просто — мы не смогли договориться с клубом. Я полагал, что та зарплата, которую я хотел, заслуженная, они считали иначе. Они не желали платить мне, поэтому я покинул клуб.