Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Хави: «Пике всегда был примером для коллектива»

вчера, 17:30

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о решении защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.

Не знаю, справедлив ли я был по отношению к Пике. Но я был искренним и честным. Такой подход я использовал при общении с ним. Жерар всегда был примером для коллектива. Он никогда не отлынивал, всегда работал в полную силу.

Перед сезоном у нас с ним был диалог. Я рассказал ему о своих планах. Тот наш разговор был одним из сложнейших моментов в моей тренерской карьере. Мы играли вместе. Через подобное я и сам проходил, это очень непросто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Ибрагимович прав. В „Манчестер Сити“ моё эго выше другого»
Сегодня, 11:50
Гвардиола назвал соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ
Сегодня, 11:01
Каррера: «„Спартаку“ будет нелегко в матче с „Сочи“»
Сегодня, 08:55
М'Вила: «Ради сборной Франции готов прийти на мундиаль из Греции пешком»
Вчера, 23:16
Мерсон поделился мнением о взаимодействии Салаха с партнёрами по команде
Вчера, 22:57
Роналду высказался о роли седьмого номера в истории «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:48
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:43
Из слов Лапорты словно следует, что клуб явно подталкивал Пике к уходу. Поступок Пике заслуживает уважения, а вот поведение руководства клуба вызывает вопросы.
Жерар, спасибо тебе за всё. Ты был, есть и навсегда останешься тем, кого ассоциируют с блауграной и её великим поколением. Грустно, когда уходят такие люди, но, с другой стороны, он сам принял такое решение, не уважать которое просто нельзя. Удачи во всех начинаниях в будущем и ещё раз СПАСИБО ЗА ВСЁ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:00
Пике красава,собрал все титулы и не по одному разу, жаль, рано уходит,мог бы ещё поиграть пару лет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 