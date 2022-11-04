Хави: «Пике всегда был примером для коллектива»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о решении защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.
Не знаю, справедлив ли я был по отношению к Пике. Но я был искренним и честным. Такой подход я использовал при общении с ним. Жерар всегда был примером для коллектива. Он никогда не отлынивал, всегда работал в полную силу.
Перед сезоном у нас с ним был диалог. Я рассказал ему о своих планах. Тот наш разговор был одним из сложнейших моментов в моей тренерской карьере. Мы играли вместе. Через подобное я и сам проходил, это очень непросто.
Жерар, спасибо тебе за всё. Ты был, есть и навсегда останешься тем, кого ассоциируют с блауграной и её великим поколением. Грустно, когда уходят такие люди, но, с другой стороны, он сам принял такое решение, не уважать которое просто нельзя. Удачи во всех начинаниях в будущем и ещё раз СПАСИБО ЗА ВСЁ.
Жерар, спасибо тебе за всё. Ты был, есть и навсегда останешься тем, кого ассоциируют с блауграной и её великим поколением. Грустно, когда уходят такие люди, но, с другой стороны, он сам принял такое решение, не уважать которое просто нельзя. Удачи во всех начинаниях в будущем и ещё раз СПАСИБО ЗА ВСЁ.