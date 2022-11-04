Хави: «Пике всегда был примером для коллектива»

Главный тренер «Барселоны» высказался о решении защитника каталонцев завершить карьеру.

Не знаю, справедлив ли я был по отношению к Пике. Но я был искренним и честным. Такой подход я использовал при общении с ним. Жерар всегда был примером для коллектива. Он никогда не отлынивал, всегда работал в полную силу.

Перед сезоном у нас с ним был диалог. Я рассказал ему о своих планах. Тот наш разговор был одним из сложнейших моментов в моей тренерской карьере. Мы играли вместе. Через подобное я и сам проходил, это очень непросто.