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Дель Пьеро не связывает проблемы «Ювентуса» с уходом Роналду

вчера, 18:27

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро не считает, что текущие трудности «бьянконери» связаны с уходом нападающего Криштиану Роналду из клуба.

Такой футболист, как Криштиану, всегда находится в центре внимания – со всех сторон. После его ухода потребовались определенные перемены, но я не считаю, что трудности «Ювентуса» следует связывать с его уходом.

Наверное, это часть перестройки, в которой клуб нуждался. Уход Роналду – не главная проблема на повестке дня.

Ранее стало известно, что «Ювентус» может быть оштрафован на сумму от 20 до 60 миллионов евро.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 02:31
еще и Дибалу не захотел переподписывать, ему атакующие, тем более свободные художники, 10ки не подходят, все должны сидеть в защите и обороняться, шарлатан сказал, что в футболе ни чего нового не придумать, вот и сидит всей командой в защите
djaich
djaich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:22
Проблема Ювентуса в том, что не смогли произвести полноценную смену поколений в команде, и в первую очередь, в возможно лучшей защитной линии в истории футбола - Буффон-Барцальи-Кьеллини-Бонуччи, созданной Конте. Все успехи Аллегри строились на игру в контратаку и скатывании в многоэшелонированную оборону всей командой, где где тотальная роль успеха зиждилась на этих четверых. Самый показательный матч - игра с Наполи, когда Ювентус минут 80 простоял всем составом у своей штафной, но выиграл благодаря голу Игуаина. Уровень же полузащиты и нападения абсолютно не впечатлял и не выдерживал никакой конкуренции с соответствующими линиями прочих фаворитов ЛЧ. То, что Аллегри может выстроить в обороне самостоятельно, показательно видно на защитной линии Ювентуса дня сегодняшнего, но при этом продолжает откатываться на игру по старой схеме. А вот Роналду замедлил в свое время падение Ювентуса, без него не взяли бы ни последний чемпионский титул, ни попали бы в зону ЛЧ годом позже.
Elliada
Elliada
вчера в 19:34
Балласт как раз создал проблемы Ювентусу. До его прихода, Юве 7 раз подряд выигрывал Серию А, 4 раза подряд Кубок Италии, дважды играл в финале ЛЧ. С его приходом - 4 место и 1/8 финала ЛЧ. Помимо ухудшения результатов, балласт разрушил командную игру, испортил карьеру трем тренерам, бил партнеров, незаконные выплаты создали проблему Юве с законом. И еще много других проблем создал. Если бы прокуратура не заинтересовалась бы балластом, он бы остался и дальше разрушал бы клуб. А так сбежал и принялся разрушать МЮ
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:37
Если бы Роналду не ушел - проблем было бы еще больше.
Foxes
Foxes
вчера в 18:36
Конечно нет, все проблемы Ювентуса от тренера.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34
Все проблемы Юве в Аллегри !
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