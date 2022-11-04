Дель Пьеро не связывает проблемы «Ювентуса» с уходом Роналду

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро не считает, что текущие трудности «бьянконери» связаны с уходом нападающего Криштиану Роналду из клуба.
Такой футболист, как Криштиану, всегда находится в центре внимания – со всех сторон. После его ухода потребовались определенные перемены, но я не считаю, что трудности «Ювентуса» следует связывать с его уходом.
Наверное, это часть перестройки, в которой клуб нуждался. Уход Роналду – не главная проблема на повестке дня.
Ранее стало известно, что «Ювентус» может быть оштрафован на сумму от 20 до 60 миллионов евро.