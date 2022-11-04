Гендиректор «Будё-Глимт» прокомментировал информацию об уходе Хайкина

Генеральный директор «Будё-Глимт» Фруде Томассон прокомментировал информацию об уходе российского вратаря команды по окончании сезона-2022.

Сегодня Хайкин написал в соцсетях, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом, который заканчивается в декабре.

Я не знаю ничего о том, что Никита Хайкин собирается покидать «Будё-Глимт». Его контракт действует до первого января 2023 года, поэтому не могу сказать чего-то большего.

Хайкин не хочет продлевать с нами контракт? От него я это не слышал. «Будё» доволен Никитой, и нет никаких предпосылок, чтобы мы не продлили нашего основного голкипера.

Останется ли он в нашем клубе? Я не знаю. У нас нет никаких разногласий и конфликтов. Хайкин доволен всем в «Будё-Глимт», но что будет с его будущим, я сказать не могу.