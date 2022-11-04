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Гвардиола: «Горжусь тем, что смог поработать с Пике»

вчера, 17:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола удивлен новостью о том, что защитник «Барселоны» Жерар Пике решил завершить карьеру.

Я удивлен. В молодости он выступал в Англии, а потом у него была отличная карьера в «Барселоне». Желаю всего наилучшего ему и его близким. Я знаком с его родителями, они замечательные.

Пике – настоящая личность. Это футболист высшего порядка, который никогда не нарушал дисциплину. Всем топ-клубам такие игроки необходимы. С «Барселоной» и сборной Испании он выиграл всё.

Время пришло, но у него большое будущее. Пике умен. Мы провели невероятные четыре года вместе. Горжусь тем, что смог поработать с ним.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:51
Да уж..
Все думали, что он завершит в конце сезона, а тут такое..
В любом случае пожелаем удачи ему)
У него есть своя команда, в будущем может стать президентом клуба.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:48
Мы тоже удивлены завершением карьеры Пике!
monah-10
monah-10
вчера в 17:47
Шикарная карьера, выиграл все что можно. Но даже близко не легенда даже клуба.
Гость
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