Гвардиола: «Горжусь тем, что смог поработать с Пике»

Главный тренер «Манчестер Сити» удивлен новостью о том, что защитник «Барселоны» решил завершить карьеру.

Я удивлен. В молодости он выступал в Англии, а потом у него была отличная карьера в «Барселоне». Желаю всего наилучшего ему и его близким. Я знаком с его родителями, они замечательные.

Пике – настоящая личность. Это футболист высшего порядка, который никогда не нарушал дисциплину. Всем топ-клубам такие игроки необходимы. С «Барселоной» и сборной Испании он выиграл всё.

Время пришло, но у него большое будущее. Пике умен. Мы провели невероятные четыре года вместе. Горжусь тем, что смог поработать с ним.