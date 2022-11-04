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Клеман: «Моя команда показала, что способна сражаться в серьёзных встречах»

вчера, 19:11
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался о победе своей команды над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы (4:1). Команда заняла второе место в своем квартете по итогам группового этапа.

Я очень рад. Моя команда показала, что способна сражаться в серьезных встречах. Первый тайм мы провели на высоте, лучший первый тайм с момента моего прибытия в клуб.

Мы не прекращали играть и создавать моменты. Это в особенной степени важно для молодого состава, у которого в последнее время были непростые матчи. Они стремились показать, что стали сильнее. Я вижу команду, которая становится сильнее каждую неделю.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:03
Для вас все матчи должны быть серьёзными,сколько уже очков потеряли в чемпионате!
Гость
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