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Нагельсманн: «ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами»

вчера, 18:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 Не начался

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ — сильный соперник. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап. ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами. Но до игры ещё далеко, впереди чемпионат мира.

Первый матч между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» состоится 14 февраля 2023-го года на поле парижан.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Crest (раскрыть)
сегодня в 02:08
У Реала Бензема зависимость, сегодня даже Вальекано продули, но это сегодня, что будет после ЧМ, вот вопрос... И насчет Ливера чтобы и как не было, ну не может клуб постоянно так играть как сейчас, но даже сейчас фаворитов бьют, правда потом последним командам в таблице проигрывают, но большие команды бьют. Милан, ну шикарная команда, очень, если бы ни аномалия Наполи, именно Милан и был бы первый в серии, а Тотем, закрой Кейна и корейца и нету команды, да и команда неудачник, из группы то со скрипом вышли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:33
Зато от этого будут в восторге и выиграют футбольные болельщики у которых не будет клубных пристрастий!
Crest
Crest ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Не могу сказать что Милан фаворит, все таки у Тоттенхэма есть игроки которые дошли до финала ЛЧ. НО! У Милана лучше организованность и учитывая плохую форму шпор Милан может пройти дальше.
Ливерпулю будет сложно учитывая высокий прессинг Реала, с этим Ливерпуль не справился в финале ЛЧ в прошлом сезоне.
А Реал стал играть лучше. Родриго и Вальверде набрали более лучшую форму и усиление в виде Тчуамени который будет закрывать подступы к штрафной площади. Так что тут будет сложно.
Ливерпуль не готов и испытывает плохую форму, учитывая проигрыш МЮ в АПЛ, где манкунианцы также использовали прессинг и проигрыш Наполи в ЛЧ который также использовал прессинг.
Хотелось бы надеяться на лучшее, но чудо не всегда происходит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:17
Зато на этом матче точно можно заработать.
monah-10
monah-10 ответ Crest (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
В этом с Вами согласен, но у Милана не шансы есть, а являются фаворитами в противостоянии, а Ливерпуль просто нагнет Реал, как говорится дважды снаряд в одну воронку не падает, в прошлом финале Ливер должен был обыгрывать Реал, но удачу никто не отнимал, вот и отскочили, теперь это бумерангом вернется.
Crest
Crest ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
У Милана шансы есть, похожее противостояние из сезона 2010-2011. Но тогда шпоры были на пике, а Милан был на спаде. Сейчас ситуация равная у команд.
Ливерпулю будет сложно, хотя хочется надеяться на лучшее.
monah-10
monah-10 ответ Crest (раскрыть)
вчера в 19:37
По идеи мне на это противостояние параллельно. Мне больше хочется Ливерпуль дальше, и особенно Милан дальше, ну по здесь и сейчас по любому Милан дальше., а в будущем, а не сейчас наоборот у Ливерпуля больше шансов.
Crest
Crest ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Может и не выиграют ЛЧ, но все таки у Баварии такие же шансы.
Выиграет тот кто достоин.
В данном противостоянии за хороший футбол.
monah-10
monah-10 ответ Crest (раскрыть)
вчера в 19:31
Сложно или нет, может быть, но у ПСЖ и у МС аура такая, что ЛЧ не выйграют.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:29
Псж рады
Crest
Crest ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:27
Сложно сказать, ведь Бавария не прошла Вильярреал в прошлом сезоне.
К тому же Гальтье умеет обороняться, а Мбаппе, Месси и Неймар смогут доставить хлопот Баварии. Так было даже при Почеттино, когда Баварию еще тренировал Флик.
monah-10
monah-10
вчера в 19:11, ред.
Думаю, что тут немцы пройдут дальше
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