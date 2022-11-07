Нагельсманн: «ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ — сильный соперник. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап. ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами. Но до игры ещё далеко, впереди чемпионат мира.