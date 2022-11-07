Нагельсманн: «ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.
ПСЖ — сильный соперник. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап. ПСЖ тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами. Но до игры ещё далеко, впереди чемпионат мира.
Первый матч между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» состоится 14 февраля 2023-го года на поле парижан.
Ливерпулю будет сложно учитывая высокий прессинг Реала, с этим Ливерпуль не справился в финале ЛЧ в прошлом сезоне.
А Реал стал играть лучше. Родриго и Вальверде набрали более лучшую форму и усиление в виде Тчуамени который будет закрывать подступы к штрафной площади. Так что тут будет сложно.
Ливерпуль не готов и испытывает плохую форму, учитывая проигрыш МЮ в АПЛ, где манкунианцы также использовали прессинг и проигрыш Наполи в ЛЧ который также использовал прессинг.
Хотелось бы надеяться на лучшее, но чудо не всегда происходит.
Ливерпулю будет сложно учитывая высокий прессинг Реала, с этим Ливерпуль не справился в финале ЛЧ в прошлом сезоне.
А Реал стал играть лучше. Родриго и Вальверде набрали более лучшую форму и усиление в виде Тчуамени который будет закрывать подступы к штрафной площади. Так что тут будет сложно.
Ливерпуль не готов и испытывает плохую форму, учитывая проигрыш МЮ в АПЛ, где манкунианцы также использовали прессинг и проигрыш Наполи в ЛЧ который также использовал прессинг.
Хотелось бы надеяться на лучшее, но чудо не всегда происходит.
Ливерпулю будет сложно, хотя хочется надеяться на лучшее.
Ливерпулю будет сложно, хотя хочется надеяться на лучшее.
Выиграет тот кто достоин.
В данном противостоянии за хороший футбол.
Выиграет тот кто достоин.
В данном противостоянии за хороший футбол.
К тому же Гальтье умеет обороняться, а Мбаппе, Месси и Неймар смогут доставить хлопот Баварии. Так было даже при Почеттино, когда Баварию еще тренировал Флик.
К тому же Гальтье умеет обороняться, а Мбаппе, Месси и Неймар смогут доставить хлопот Баварии. Так было даже при Почеттино, когда Баварию еще тренировал Флик.