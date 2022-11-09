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В Узбекистане заявили, что рады проведению товарищеского матча с Россией

вчера, 14:01
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20.11.2022 в 15:00 Не начался

Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов рассказал о ходе переговоров о проведении товарищеского матча против сборной России.

Наш международный отдел договорился с РФС о проведении товарищеского матча в Ташкенте. Разговоров о проведении матча в России не было. Сборная Узбекистана планировала провести две ноябрьские игры в столице. Так и получилось: 16 ноября мы сыграем с Казахстаном, а 20 — со сборной России. Долго переговоры с РФС не велись, мы совместными усилиями пришли к быстрому решению и назначили дату матча.

Чем будет важен этот матч для наших болельщиков? Во-первых, потому что матч будет проходить в Ташкенте. Наконец-то наша сборная сыграет два домашних матча подряд. Во-вторых, хороший соперник в лице сборной России, это будет праздник для наших болельщиков. Приятно, когда в Узбекистан приезжают сильнейшие сборные.

Можем ли мы в будущем провести ещё один товарищеский матч, но в России? Все возможно. Мне сообщили, что на товарищеский матч Узбекистан — Россия приедет и руководство РФС. Не знаю насчет президента Александра Дюкова, но вице-президент Александр Алаев точно должен приехать. Как он прибудет в Ташкент, встретимся и обсудим этот вопрос.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 21:12
Ну да
В черте государства она сильнейшая и единственная
Других сборных России в этом государстве нет
monah-10
monah-10 ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 18:52
Ну в России она и есть сильнейшая сборная. Другой сборной России в России нету.
vova505
vova505
вчера в 18:29
В России "сильнейшая сборная" оказывается ..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:37
Россия теперь снезошла до таких матчей, сама такого не желая
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:13
Молодцы узбеки! Вот кому наплевать на все эти Штаты и Европу! Узбекистан и Таджикистан с Россией, а Россия с ними!
Гость
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