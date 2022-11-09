В Узбекистане заявили, что рады проведению товарищеского матча с Россией

Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов рассказал о ходе переговоров о проведении товарищеского матча против сборной России.

Наш международный отдел договорился с РФС о проведении товарищеского матча в Ташкенте. Разговоров о проведении матча в России не было. Сборная Узбекистана планировала провести две ноябрьские игры в столице. Так и получилось: 16 ноября мы сыграем с Казахстаном, а 20 — со сборной России. Долго переговоры с РФС не велись, мы совместными усилиями пришли к быстрому решению и назначили дату матча.

Чем будет важен этот матч для наших болельщиков? Во-первых, потому что матч будет проходить в Ташкенте. Наконец-то наша сборная сыграет два домашних матча подряд. Во-вторых, хороший соперник в лице сборной России, это будет праздник для наших болельщиков. Приятно, когда в Узбекистан приезжают сильнейшие сборные.