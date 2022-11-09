Уилкшир: «Может, Дзюба был несчастлив в Турции»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о разрыве контракта нападающего с «Аданой Демирспор».

Когда ты приезжаешь играть в новую страну, тебе всегда тяжело, это всегда своего рода проблема. Нужно привыкнуть к тренеру, приспособиться к окружению. При этом если ты не проявляешь себя, твое путешествие не продлится долго. Может, Дзюба был несчастлив в Турции. Возможно, клуб был им не слишком доволен.

Соответствует ли уровень Дзюбы чемпионату Турции? Он не забивал, и, вероятно, клуб решил его отпустить. Если бы Дзюба был хорош, вряд ли в «Адана Демирспор» захотели бы его отпустить.