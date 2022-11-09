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Уилкшир: «Может, Дзюба был несчастлив в Турции»

вчера, 10:15

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о разрыве контракта нападающего Артема Дзюбы с «Аданой Демирспор».

Когда ты приезжаешь играть в новую страну, тебе всегда тяжело, это всегда своего рода проблема. Нужно привыкнуть к тренеру, приспособиться к окружению. При этом если ты не проявляешь себя, твое путешествие не продлится долго. Может, Дзюба был несчастлив в Турции. Возможно, клуб был им не слишком доволен.

Соответствует ли уровень Дзюбы чемпионату Турции? Он не забивал, и, вероятно, клуб решил его отпустить. Если бы Дзюба был хорош, вряд ли в «Адана Демирспор» захотели бы его отпустить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:06
Называть провалом выступление Дзюбы язык не повернется. На поле он провел менее 2х полных матчей. Налицо полное отсутствие доверия со стороны тренера. Тяжело проявить себя сидя на скамейке. У Артема уже была похожая ситуация когда в Зенит пришел Манчини. Тут вопрос скорее к клубу, который пригласил игрока, который ему не нужен. К Дзюбе мне кажется вопросов нет
shlomo
shlomo
вчера в 10:21
Еще никогда Дзюба не был так близко к провалу.....
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