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Уилкшир: «Захарян хорош для „Челси“, но он играет за лучший клуб в мире»

вчера, 10:57

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

В футболе все возможно, включая трансфер Захаряна в «Челси». В будущем это вполне может произойти, главное для Арсена — выступать на высоком уровне. Но надо понимать, что в «Челси» ему будет очень тяжело, это один из самых больших клубов Европы и просто так там игровое время не дают. Захарян достаточно хорош для «Челси», но в то же время зачем ему хотеть уходить из «Динамо». Это лучший клуб в мире.

Есть ли у меня предложения из России? Пока нет, как раз жду предложения из «Динамо».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:17
играть в лучшем клубе в лучшей лиге не трудно, Захаряну не хватает настоящего вызова, поэтому он готов перейти в более слабую лигу, чтобы показать на что он способен, в одиночку вытащив Челси из болота
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:06
Судя по Уилкширу понимаешь что у футболистов травмы бывают разные
Capral
Capral ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
И еще. Признаюсь, я тоже не всегда поступаю правильно, когда невежливо отношусь к шварцу, называя его разными непристойными словами. Я себя не оправдываю. Единственное, что хочу сказать в свою защиту, так это то, что этот человек, за два года работы в ДИНАМО, показал себя- как ценичный и двуличный человек. Кроме того, что специалист никудышний, так еще и человек непорядочный. Сказать, что победа в Краснодаре была заслуженной, может только нечестный и циничный человек. Да разве только это...

Люк, Вам лично, не сделал ничего плохого.
Capral
Capral ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 12:44
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_
    вчера в 12:15
    А почему товарища не лечат? Перестаньте издеваться и покажите врачу.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:01
    У каждого футболиста свой "лучший клуб в мире")...
    Capral
    Capral
    вчера в 11:30, ред.
    Уилкшир конечно большой Патриот ДИНАМО!!! Никогда не забуду его слезы перед уходом из клуба... Удачи тебе, Люк!!!
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    вчера в 11:15
    Динамо лучший клуб в мире-жду предложения из динамо
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:01
    Время расставит всё по местам.
    Гость
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