Уилкшир: «Захарян хорош для „Челси“, но он играет за лучший клуб в мире»

Бывший футболист «Динамо» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника в «Челси».

В футболе все возможно, включая трансфер Захаряна в «Челси». В будущем это вполне может произойти, главное для Арсена — выступать на высоком уровне. Но надо понимать, что в «Челси» ему будет очень тяжело, это один из самых больших клубов Европы и просто так там игровое время не дают. Захарян достаточно хорош для «Челси», но в то же время зачем ему хотеть уходить из «Динамо». Это лучший клуб в мире.

Есть ли у меня предложения из России? Пока нет, как раз жду предложения из «Динамо».