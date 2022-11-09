Каррера: «Боккетти постоянно интересовался тактикой»

Экс-рулевой «Спартака» прокомментировал назначение на пост главного тренера «Вероны».

Сможет ли он спасти «Верону» от вылета? Не знаю. Ведь мне неизвестно, как он работает в качестве тренера, я ни разу не был на его тренировках. Знаю, что это отличный парень и профессионал, который постоянно интересовался тактикой. В прошлом году ему повезло быть ассистентом Игора Тудора в «Вероне». Уверен, он сделает все возможное для спасения команды. Видел их игру против «Сассуоло», и, пусть они проиграли, считаю, что у Боккетти есть все характеристики, чтобы стать тренером. И что-то, наверное, он перенял у меня, ха-ха.