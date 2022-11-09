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Каррера: «Боккетти постоянно интересовался тактикой»

вчера, 07:55

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал назначение Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Вероны».

Сможет ли он спасти «Верону» от вылета? Не знаю. Ведь мне неизвестно, как он работает в качестве тренера, я ни разу не был на его тренировках. Знаю, что это отличный парень и профессионал, который постоянно интересовался тактикой. В прошлом году ему повезло быть ассистентом Игора Тудора в «Вероне». Уверен, он сделает все возможное для спасения команды. Видел их игру против «Сассуоло», и, пусть они проиграли, считаю, что у Боккетти есть все характеристики, чтобы стать тренером. И что-то, наверное, он перенял у меня, ха-ха.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:08
Нынче эту тактику переплавит в практику.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:38
Шансы не вылететь еще есть, вовремя произошла смена главного тренера.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:53
Бокетти принял смелое решение.
shlomo
shlomo
вчера в 08:03
Я мне нравилось, как он работал в Спартаке... удачи ему в Вероне
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