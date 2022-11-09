Камоцци: «Для России Дзюба — игрок топ-уровня»

, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем нападающего .

На мой взгляд, Артем Дзюба — все еще очень полезный и качественный игрок. Я не знаю, что и почему у него не получилось в Турции, но, уверен, играть он не разучился. Дзюба — опытнейший нападающий, который умеет забивать. Думаю, ему лучше продолжить карьеру в России, потому что в РПЛ он точно может сделать разницу. Для России Дзюба — игрок топ-уровня, он будет очень полезен в атаке.