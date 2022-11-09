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Камоцци: «Для России Дзюба — игрок топ-уровня»

вчера, 13:34

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

На мой взгляд, Артем Дзюба — все еще очень полезный и качественный игрок. Я не знаю, что и почему у него не получилось в Турции, но, уверен, играть он не разучился. Дзюба — опытнейший нападающий, который умеет забивать. Думаю, ему лучше продолжить карьеру в России, потому что в РПЛ он точно может сделать разницу. Для России Дзюба — игрок топ-уровня, он будет очень полезен в атаке.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:35
Забивший больше всех не значит лучший
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 14:53
Для нас сейчас топ уровень это всё дно того же АПЛ к большому сожалению.Халявные бюджетные деньги сыграли свою роль
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Дзюба игрок топ уровня для РПЛ, был когда-то.
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