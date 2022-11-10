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Адиев: «Ондуа своей работой заслужил вызов в сборную Камеруна на ЧМ-2022»

вчера, 16:25

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о попадании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа в итоговую заявку сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре.

Я рад за Гаэля! Я работал с ним в «Анжи». Всегда слежу за теми, с кем работал, переживаю и радуюсь их успехам. То, что Гаэль выступит на чемпионате мира, — это хорошее достижение, которое он заслужил своей работой. Ещё в «Анжи» было видно, что он хотел пробиться, сделать себе хорошую карьеру. Рад, что у него это получается!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:02
С детства за Камерун.
Отличный состав собрал Риго, верим в победу!:)
Кстати интересно, а сколько легов поедет на ЧМ из РПЛ? Навскидку: Ловрен, Нгамале, еще кто-то есть?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ truffagldino (раскрыть)
вчера в 16:38
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