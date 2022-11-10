Адиев: «Ондуа своей работой заслужил вызов в сборную Камеруна на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о попадании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа в итоговую заявку сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре.
Я рад за Гаэля! Я работал с ним в «Анжи». Всегда слежу за теми, с кем работал, переживаю и радуюсь их успехам. То, что Гаэль выступит на чемпионате мира, — это хорошее достижение, которое он заслужил своей работой. Ещё в «Анжи» было видно, что он хотел пробиться, сделать себе хорошую карьеру. Рад, что у него это получается!
Отличный состав собрал Риго, верим в победу!:)
Кстати интересно, а сколько легов поедет на ЧМ из РПЛ? Навскидку: Ловрен, Нгамале, еще кто-то есть?
Отличный состав собрал Риго, верим в победу!:)
Кстати интересно, а сколько легов поедет на ЧМ из РПЛ? Навскидку: Ловрен, Нгамале, еще кто-то есть?