Адиев: «Ондуа своей работой заслужил вызов в сборную Камеруна на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Казахстана поделился мнением о попадании полузащитника «Ганновера» в итоговую заявку сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре.

Я рад за Гаэля! Я работал с ним в «Анжи». Всегда слежу за теми, с кем работал, переживаю и радуюсь их успехам. То, что Гаэль выступит на чемпионате мира, — это хорошее достижение, которое он заслужил своей работой. Ещё в «Анжи» было видно, что он хотел пробиться, сделать себе хорошую карьеру. Рад, что у него это получается!