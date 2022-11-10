Рязанцев: «Карпин — самый оптимальный вариант для сборной России сейчас»

Полузащитник московского «Торпедо» поделился мнением о работе в сборной России.

Карпин импонирует мне как тренер сборной России, да и в целом как тренер. Валерий Георгиевич — действительно хороший специалист, он отлично знает своё дело. Я считаю, что его кандидатура сейчас самая оптимальная для нашей национальной команды.

Не помешает ли ему совмещение? Это надо у него спросить, я не знаю. Мне трудно говорить, потому что я не был в такой ситуации. Вообще, конечно, оценку тренеру дают по соревнованиям. Но, так как у нас сейчас нет такой возможности, сложно понять, мешает это ему или помогает. А так, думаю, в данном случае ничего страшного в этом нет.