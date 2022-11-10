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Рязанцев: «Карпин — самый оптимальный вариант для сборной России сейчас»

вчера, 11:28

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о работе Валерия Карпина в сборной России.

Карпин импонирует мне как тренер сборной России, да и в целом как тренер. Валерий Георгиевич — действительно хороший специалист, он отлично знает своё дело. Я считаю, что его кандидатура сейчас самая оптимальная для нашей национальной команды.

Не помешает ли ему совмещение? Это надо у него спросить, я не знаю. Мне трудно говорить, потому что я не был в такой ситуации. Вообще, конечно, оценку тренеру дают по соревнованиям. Но, так как у нас сейчас нет такой возможности, сложно понять, мешает это ему или помогает. А так, думаю, в данном случае ничего страшного в этом нет.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:23, ред.
Думаю, что большинство болельщиков и специалистов понимает что сборная существует практически формально, просто для того чтобы показать что она есть.

Перед командой не стоят никакие задачи, так как нет и в ближайшее время не предвидится каких либо официальных турниров. Задача может состоять только в том чтобы не потерять хоть какую-то слаженность, чтобы просмотреть новых игроков. О реальном наигрывании состава, отработке каких-то тактических схем и тому подобного пока нет смысла говорить.

Ведь понятно что как только сборная вернется к официальным матчам и перед ней станут реальные задачи, то и подход к формированию состава, к проведению тренировочных сборов, сразу изменится. И тогда можно будет конкретно говорить о тренерском штабе, о совмещении должностей и вести споры о составе.

А сейчас понятно, что есть Карпин, который больше чем остальные в "теме", и менять его нет смысла. И даже если предстоящие матчи сборная проведет неудачно, то особых претензий все равно не будет ни к тренеру ни к игрокам. Сыграют хорошо - молодцы, сыграют плохо - ну поругают немного, и забудут.
Boricku
Boricku
вчера в 12:36, ред.
Зочем сейчас сборная, смысл только в деньгах из бюджета, может их на что ещё потратить более актуальное ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:37
Согласен с таким мнением, Валера пока справляется
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