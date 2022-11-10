Орлов: «Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра»

Комментатор прокомментировал судейство в РПЛ .

У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Мы смотрим много чемпионатов и турниров: везде судьи допускают ошибки. И в нашем чемпионате тоже. Но сейчас, мне кажется, наше общество подуспокоилось. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей. Вот, к примеру, «Спартак», который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Так же и у «Зенита». Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра.