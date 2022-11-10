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Орлов: «Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра»

вчера, 15:58

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал судейство в РПЛ.

У нас гипертрофированное отношение к судейским ошибкам. Мы смотрим много чемпионатов и турниров: везде судьи допускают ошибки. И в нашем чемпионате тоже. Но сейчас, мне кажется, наше общество подуспокоилось. Особенно руководители клубов, которые оправдывали поражения команды ошибками судей. Вот, к примеру, «Спартак», который больше всех имел претензий, сейчас этих претензий не имеет, а играет он хорошо. Так же и у «Зенита». Все команды поняли, что судьи — это не главное. Главное — игра.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Сами судьи предпочли бы, чтобы их не поминали вообще.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:46, ред.
И зачем Медведев его выташил в свет.Ведь уже забывать начали.Вспомнил,из за Чистякова.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:50
Предлагаю всем запомнить эти слова.
DaslerU
DaslerU
вчера в 16:25
Тогда разогнать нужно этот шалман, пусть без них играют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:21
Так Глава судейского корпуса и обидеться может...
Не надо тушить костёр бензином...
А то судьи опять захотят стать "главными" художниками таблицы...))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
Ну ведь судьи неотъемлемая составляющая этой игры!
g7d7ffutd6dr
g7d7ffutd6dr
вчера в 16:02
Опять Генаха без закуски келдырит
Гость
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