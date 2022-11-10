Колыванов: «Дзюба всегда приходит в клуб с амбициями»

Бывший футболист сборной России прокомментировал возможный переход в «Торпедо».

Дзюба всегда приходит в клуб с амбициями. Если он вернется в Россию, то ему нужно будет доказывать свою состоятельность. Он уже долго не играет – три-четыре месяца. В Турции Артем то играл, то не играл, настроение было не очень хорошее у него там, поэтому ему нужно набирать физическую форму. Первая часть чемпионата скоро заканчивается, у него будет время на подготовку, нужно подходить в хорошей форме к весенней части сезона.