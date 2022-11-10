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Колыванов: «Дзюба всегда приходит в клуб с амбициями»

вчера, 15:40

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Торпедо».

Дзюба всегда приходит в клуб с амбициями. Если он вернется в Россию, то ему нужно будет доказывать свою состоятельность. Он уже долго не играет – три-четыре месяца. В Турции Артем то играл, то не играл, настроение было не очень хорошее у него там, поэтому ему нужно набирать физическую форму. Первая часть чемпионата скоро заканчивается, у него будет время на подготовку, нужно подходить в хорошей форме к весенней части сезона.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:41
Осталось только выяснить, каковы эти амбиции? ))
112910415
112910415
вчера в 16:53
э-э-э... а клуб обязательно должен быть футбольным ? )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:31
А уходит поджав хвост и с плоским задом, от скамейки
DaslerU
DaslerU
вчера в 16:19
У него одна амбиция - бабло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:51
В Торпедо он может и заиграет,сразу надо было туда идти!
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