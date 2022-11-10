Масалитин: «Судейство в РПЛ оставляет желать лучшего»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением об уровне судейства в РПЛ .

Судейство оставляет желать лучшего. Много спорных моментов, каждый момент трактуется по-своему. Нет общих правил и пониманий, как судить. Одни ставят пенальти в определённом моменте, а другие в аналогичном эпизоде не ставят.

Как отношусь к системе VAR ? Бывают спорные моменты, их стоит смотреть на повторе, но иногда теряется накал и страсть, когда судьи слишком много времени тратят на просмотр.

Объективного судейства нет, к сожалению. Стоит вспомнить времена, когда судьями зачастую становились бывшие футболисты – они знали правила и все нюансы. Мелочей не было. А сейчас ребята, которые судят, у них нет опыта игры в футбол. В теории игра выглядит не так, как на практике. Футбольный опыт очень важен.

Сейчас нельзя критиковать судейство, но ведь это неправильно. Если человек плохо отсудил, то почему его нельзя критиковать?

Было бы замечательно, если бы после матчей брали интервью у арбитров. Берут же у лучшего игрока матча и у главных тренеров? Может быть, это пошло бы на пользу судейству? Если после матча мы читаем и слушаем только журналистов или участников матча об уровне судейства, то почему нельзя послушать непосредственно самих арбитров? Они такие же участники игры, как и футболисты.

Нужно каким-то образом стимулировать тех футболистов, которые закончили по каким-то причинам карьеру и хотят стать арбитрами. Например, дать им хорошие зарплаты, даже если это будет работа на уровне Второй лиги и тогда всё может измениться в лучшую сторону.