Семак: «У меня никаких вопросов к Чистякову нет»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ситуацию с защитником команды .

Ранее генеральный директор «Зенита» заявил о том, что футболист выведен из состава команды. Позже стало известно о том, что клуб не отстранял игрока от тренировок и он вернётся в состав во вторник, 8 ноября. Вчера было подтверждено участие игрока в тренировочном процессе.

Я нисколько не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Дмитрия Чистякова. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, всё время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.