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Семак: «У меня никаких вопросов к Чистякову нет»

вчера, 14:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с защитником команды Дмитрием Чистяковым.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что футболист выведен из состава команды. Позже стало известно о том, что клуб не отстранял игрока от тренировок и он вернётся в состав во вторник, 8 ноября. Вчера было подтверждено участие игрока в тренировочном процессе.

Я нисколько не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Дмитрия Чистякова. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, всё время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:11
Побольше надо Чистяковых в Зенит
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:02
Да ладно, я его вживую видел кучу раз на бровке. Постоянные истерики. Зачастую в унисон с бразилами.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:39
Буквально все интервью всех игроков и тренеров представляют собой стандартный набор слов. Вопросы журналистов тоже стандартные. Вода, вода, кругом вода...
pomor45
pomor45 ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 19:35
Вот, чего нет, так это - истерить. Наоборот, всегда спокоен, как поп на амвоне.
pomor45
pomor45
вчера в 19:32
Пора бы уже научиться с известным скепсисом относиться к сенсационным сообщениям журналистов всех мастей - мастеров раздувать слонов из мух.
godssii
godssii
вчера в 18:36
Раздули из мухи слона...
Ляпы бывают у ВСЕХ!!!
Чистяков косячит намного меньше,чем тот же Ловрен!!!
4rksrq73arw4
4rksrq73arw4
вчера в 18:09
Чистяков если будет играть в ФНЛ или в цска, то будет для него хорошо,
Ravshan878
Ravshan878 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:20
Ну да старости лет Орлов собирает грехи Это очень плохо.
Бог смотрит кто как поступает.
Не зря есть пословица Бог судья.
протон
протон
вчера в 17:08
Вот почему Семак тренер Зенита. Очень удобный тренер, как сказало руководство, так и будет говорить, а после одного выходного по другому.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:38
Постепенно просыпаются от спячки. Сначала Орлов, затем Семак. Осталось проснуться инициатору отстранения - ген.директору Медведеву. Боюсь только, что от него извинений мы точно не дождёмся - статус не позволяет. Слишком должность высокая, чтобы снизойти до рядового члена команды. Причём россиянина.
112910415
112910415
вчера в 16:35
очень неторопливый тренер )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:29
Как-будто не человек говорит а робот, манекен, стандартный набор слов, вода.
Hlopets
Hlopets
вчера в 16:11
Дима будет полировать лавку
dok66
dok66
вчера в 15:52
Спустили всех собак на парня , своего воспитанника кстати , а когда поняли , что сами себе подпортили серьезно свой же имидж , сразу дали заднюю . В моих глазах Зенит этим поступком опустился ниже плинтуса . Да и главный тренер повел себя очень , мягко говоря , очень не корректно .
lotsman
lotsman
вчера в 15:49
Весь сыр бор раздули журналисты, с подачи Орлова.
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:26
У матросов нет вопросов !
Loko57
Loko57
вчера в 15:14
Загнобили чувака, а теперь "нет вопросов"...
LOpp
LOpp
вчера в 14:59
ну сделал Чистяков ставку разок в букмекерской конторе, какие могут быть вопросы?
Может Семак сам в доле))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:58
В зените главный не Семак а осведомитель и голос газпрома гена орлов, вот у него масса вопросов, ещё одно поражение у маразматика появятся вопросы к самому Семаку.
Georgud
Georgud
вчера в 14:56
Чистякову лучше уйти, а то, как Быстрову, будут орать "Свинья, свинья, свинья" всем стадионом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:50, ред.
Если дальше так пойдёт...не удивлюсь если завтра объявят что решением руководства Чистяков избран Капитаном команды.....
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:50, ред.
Вообще не понятно, почему решили "спустить всех собак" на бедного Чистякова. Понятно, что Дима сыграл, мягко говоря, не лучший свой матч, но и вся команда была не на высоте.

Просто многие привыкли всегда найти конкретного виноватого, а обвинить центрального защитника в пропущенных голах проще простого. По прошлым сезонам помню, как много "косячил" Ловрен, да и Ракицкий довольно часто был виноват в пропущенных голах, но такой сильной критики на игроков не было.

Вся команда должна отвечать за результат, а в этом конкретном матче в большей степени надо винить линию атаки, которая не смогла организовать моменты и воплотить их в голы. Да, пропустили довольно быстро два мяча, но был практический целый матч впереди, что бы исправить ситуацию. А в незабитых голах Чистяков уж точно не виноват.

Ну и конечно молчание Семака до сегодняшнего дня в ситуации с Дмитрием не очень приятно, действительно создается впечатление, что ждал разрешения от руководства.

А в целом, хочется пожелать команде меньше внимания уделять лишним разговорам, а больше думать об игре. Надеюсь, что это поражение пойдет им только на пользу, ведь, по большому счету, в турнирной ситуации существенно ничего не поменялось.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 14:47
Не работает поговорка по отношению к зенитушке. Дзюбу выгнали, а ничего не изменилось.
Izmar
Izmar
вчера в 14:45
А жаль, гнать такого надо вон, а то все такими станут. Поганая овца все стадо портит.
makkie
makkie
вчера в 14:34
Вот и Семак проснулся.
Ни за что не поверю, что Чистякова хотели отстранить от основы без ведома Семака. Тем более защитник стабильно на лавке сидел в последнее время. А тут его Семак вдруг защищать начал.
Мутная история, в общем!
memphis
memphis
вчера в 14:31
Семак - флюгер... Если б не шумиха, парня бы уничтожили
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:30
А вопросов к миллионерам бразильцам нет, которые не сумели обыграть Терек?
Поражение сильно ударило по самолюбию руководства, что проиграли Тереку, что теперь не смогут пройти сезон без поражений.
tzzxh3337s2n
tzzxh3337s2n
вчера в 14:28
Никак не закончатся бомжацкие разборки
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 14:25
И смешно когда ген директор решает кто выведен из состава, а кто нет, речь про игровые качества. Это должен решать тренер. Но все мы знаем, что его в зенитушке нет. Есть лишь манекен на бровке, который способен лишь истерить.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 14:22
А чего он сразу об этом не заявлял. Начал защищать только после отмашки от руководства.
Игроки и тренер Ромы сразу начали защищать Ибаньеса после ошибки в дерби. А здесь все ждали когда Медведев отойдёт.
Гость
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