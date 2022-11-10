Семак: «У меня никаких вопросов к Чистякову нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с защитником команды Дмитрием Чистяковым.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что футболист выведен из состава команды. Позже стало известно о том, что клуб не отстранял игрока от тренировок и он вернётся в состав во вторник, 8 ноября. Вчера было подтверждено участие игрока в тренировочном процессе.
Я нисколько не сомневаюсь в человеческих и профессиональных качествах Дмитрия Чистякова. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, всё время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.
Ляпы бывают у ВСЕХ!!!
Чистяков косячит намного меньше,чем тот же Ловрен!!!
Ляпы бывают у ВСЕХ!!!
Чистяков косячит намного меньше,чем тот же Ловрен!!!
Бог смотрит кто как поступает.
Не зря есть пословица Бог судья.
Бог смотрит кто как поступает.
Не зря есть пословица Бог судья.
Может Семак сам в доле))
Может Семак сам в доле))
Просто многие привыкли всегда найти конкретного виноватого, а обвинить центрального защитника в пропущенных голах проще простого. По прошлым сезонам помню, как много "косячил" Ловрен, да и Ракицкий довольно часто был виноват в пропущенных голах, но такой сильной критики на игроков не было.
Вся команда должна отвечать за результат, а в этом конкретном матче в большей степени надо винить линию атаки, которая не смогла организовать моменты и воплотить их в голы. Да, пропустили довольно быстро два мяча, но был практический целый матч впереди, что бы исправить ситуацию. А в незабитых голах Чистяков уж точно не виноват.
Ну и конечно молчание Семака до сегодняшнего дня в ситуации с Дмитрием не очень приятно, действительно создается впечатление, что ждал разрешения от руководства.
А в целом, хочется пожелать команде меньше внимания уделять лишним разговорам, а больше думать об игре. Надеюсь, что это поражение пойдет им только на пользу, ведь, по большому счету, в турнирной ситуации существенно ничего не поменялось.
Просто многие привыкли всегда найти конкретного виноватого, а обвинить центрального защитника в пропущенных голах проще простого. По прошлым сезонам помню, как много "косячил" Ловрен, да и Ракицкий довольно часто был виноват в пропущенных голах, но такой сильной критики на игроков не было.
Вся команда должна отвечать за результат, а в этом конкретном матче в большей степени надо винить линию атаки, которая не смогла организовать моменты и воплотить их в голы. Да, пропустили довольно быстро два мяча, но был практический целый матч впереди, что бы исправить ситуацию. А в незабитых голах Чистяков уж точно не виноват.
Ну и конечно молчание Семака до сегодняшнего дня в ситуации с Дмитрием не очень приятно, действительно создается впечатление, что ждал разрешения от руководства.
А в целом, хочется пожелать команде меньше внимания уделять лишним разговорам, а больше думать об игре. Надеюсь, что это поражение пойдет им только на пользу, ведь, по большому счету, в турнирной ситуации существенно ничего не поменялось.
Ни за что не поверю, что Чистякова хотели отстранить от основы без ведома Семака. Тем более защитник стабильно на лавке сидел в последнее время. А тут его Семак вдруг защищать начал.
Мутная история, в общем!
Ни за что не поверю, что Чистякова хотели отстранить от основы без ведома Семака. Тем более защитник стабильно на лавке сидел в последнее время. А тут его Семак вдруг защищать начал.
Мутная история, в общем!
Поражение сильно ударило по самолюбию руководства, что проиграли Тереку, что теперь не смогут пройти сезон без поражений.
Поражение сильно ударило по самолюбию руководства, что проиграли Тереку, что теперь не смогут пройти сезон без поражений.
Игроки и тренер Ромы сразу начали защищать Ибаньеса после ошибки в дерби. А здесь все ждали когда Медведев отойдёт.
Игроки и тренер Ромы сразу начали защищать Ибаньеса после ошибки в дерби. А здесь все ждали когда Медведев отойдёт.