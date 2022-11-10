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Семак: «Путь длинный, всё впереди, будем готовиться к следующему матчу»

вчера, 15:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак проанализировал поражение команды от «Ахмата».

Что касается игры с «Ахматом», то такие матчи бывают. Я не думаю, что это был плохой матч в исполнении нашей команды. Может быть, те ошибки, которые повлияли на результат, отразились на конечном итоге.

Что касается самой игры и качества, то и в первом, и во втором тайме мы допустили всего два удара в створ, да и те благодаря своим же ошибкам. При этом мы создали такое же количество голевых моментов, какое мы в среднем создаем в других матчах. Второй тайм, на мой взгляд, был очень хорошим.

С точки зрения качества игры это был нормальный матч, но такие игры бывают и не только у нас – наши конкуренты также потеряли очки и при огромном игровом преимуществе, и при небольшом. Это футбол, тем он и интересен, что побеждает та команда, которая больше забивает, а не та, которая больше создает или лучше играет.

Путь длинный, все впереди, будем готовиться к следующему матчу, чтобы прежде всего показать хорошую игру, и будем надеяться, что она позволит рассчитывать на хороший результат.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:06
Дик Адвокаат говорил, что тот, кто теряет очки с аутсайдерами имеет мало шансов стать чемпионом. Видно РПЛ деградировала настолько, что этот тезис не только не работает, а и не имеет значения.
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Долгая дорога в РПЛ - название цикла мемуаров, за которые пора приняться Семаку в соавторстве с Медведевым и Орловым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:31
Да ничего не случилось...
И Баварии-Реалы в чемпионате дома проигрывают...и чаще чем Зенит...
С 5-тью поражениями чемпионили не расстраивались...а тут раздули из мухи слона..

"Сильный тот кто всегда впереди...но ещё сильнее тот кто упал - но потом опять впереди."
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:22
Побеждает команда, которая больше забивает, чем ей забили. Это футбол. Впереди будут еще матчи. Надо хорошо играть, надо идти от матча к матчу.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:52
Это поражение благодаря осечкам преследователей практически не повлияло на турнирную таблицу. Главное - сделать правильные выводы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:33
А что, надеялись пройти совсем без поражений? Такого не бывает. Для меня обидно только то, что встряли у себя дома. Не более того...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:53
Это поражение должно опустить с небес на землю и осечкидолжны прекратиться.
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