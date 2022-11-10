Семак: «Путь длинный, всё впереди, будем готовиться к следующему матчу»

Наставник «Зенита» проанализировал поражение команды от «Ахмата».

Что касается игры с «Ахматом», то такие матчи бывают. Я не думаю, что это был плохой матч в исполнении нашей команды. Может быть, те ошибки, которые повлияли на результат, отразились на конечном итоге.

Что касается самой игры и качества, то и в первом, и во втором тайме мы допустили всего два удара в створ, да и те благодаря своим же ошибкам. При этом мы создали такое же количество голевых моментов, какое мы в среднем создаем в других матчах. Второй тайм, на мой взгляд, был очень хорошим.

С точки зрения качества игры это был нормальный матч, но такие игры бывают и не только у нас – наши конкуренты также потеряли очки и при огромном игровом преимуществе, и при небольшом. Это футбол, тем он и интересен, что побеждает та команда, которая больше забивает, а не та, которая больше создает или лучше играет.

Путь длинный, все впереди, будем готовиться к следующему матчу, чтобы прежде всего показать хорошую игру, и будем надеяться, что она позволит рассчитывать на хороший результат.