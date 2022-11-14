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Карпин: «Дзюба может заиграть в РПЛ, почему нет?»

вчера, 15:19

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что нападающий Артем Дзюба может заиграть в РПЛ.

Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:22
В России его могут подписать только последние 4 клуба РПЛ не считая Локомотива. И скорее всего он перейдёт в Нижний Новгород, так как перед переходом в Турцию был контакт клуба с игроком, но Дзюба выбрал играть заграницей.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:08
Скорее "с чем".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:36
Дзюба может
Дзюба может
Всё что угодно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:16
Конечно заиграет. Но как!!!).
drug01
drug01 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:08
Всё верно говорит, только в Ростов
shlomo
shlomo
вчера в 15:53
Валера, как ты смеешь такое говорить??? Дзюба никогда не играл в РПЛ, игрой такое не назвать, а ВСЕ абсолютно его голы - это просто в него Халк бил мячом и уже рикошетом от Дзюбы мяч попадал в ворота!! Он вообще-то спалился с тем видео, поэтому все его игроцкие качества автоматически становятся ниже плинтуса!!! Ты что еретик говорить обратное?? Больше так не ошибайся...:)))

Ну а так что, так, возьмите в Ростов его....:) почему нет?
Сп62
Сп62
вчера в 15:49
Конечно, заиграет. Только развернуться не дают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:46
Вполне возможно. А хочет ли сам Дзюбал ещё играть в России.
qgnszumw24tt
qgnszumw24tt
вчера в 15:27
Пусть лучше в пердиве играет у друга Лёнчика-пончика
Гость
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