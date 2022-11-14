Карпин: «Дзюба может заиграть в РПЛ, почему нет?»

Главный тренер сборной России считает, что нападающий может заиграть в РПЛ .

Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ , почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось.