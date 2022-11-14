Карпин: «Дзюба может заиграть в РПЛ, почему нет?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что нападающий Артем Дзюба может заиграть в РПЛ.
Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что нападающий Артем Дзюба может заиграть в РПЛ.
Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось.
Дзюба может
Всё что угодно...
Дзюба может
Всё что угодно...
Ну а так что, так, возьмите в Ростов его....:) почему нет?
Ну а так что, так, возьмите в Ростов его....:) почему нет?