Карпин выступил за переход России в азиатскую футбольную конфедерацию

Главный тренер сборной России выступил за переход в азиатскую футбольную конфедерацию.

План сборной — отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.

Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию.