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Карпин выступил за переход России в азиатскую футбольную конфедерацию

вчера, 14:42

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил за переход в азиатскую футбольную конфедерацию.

План сборной — отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.

Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
сегодня в 13:29
Лучше в Африку,первые места можно брать
pomor45
pomor45 ответ Carradona (раскрыть)
вчера в 23:56
Почему только русский? Шведы считают его своим и называют бенди. И кому нужен американский футбол? Только американцам, но их это мало тревожит и он для них по значимости впереди английского варианта. Кстати, хоккей с мячом интересен очень многим, но доступен мало кому по климатическим причинам. Содержать коробки для хоккея с шайбой могут многие, а искусственный лёд размером с футбольное поле доступен далеко не всем. Поэтому он, как начал развиваться только в северных странах, так там и осел, потому что любителей на севере достаточно, чтобы содержать искусственный лёд такого размера. Остальных сдерживает содержание такого огромного искусственного катка: любителей нет, а затраты большие. С русским футболом такого препятствия не будет. Все нужные сооружения уже есть. Про самбо тоже говорили, что идея мёртвая, а оказалось наоборот.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:12, ред.
Надо развивать чемпионат России по футболу. Повышать его уровень. Сами подумайте, если бы у вас был выбор взять в свою футбольную федерацию АПЛ или лигу Швеции например, вы бы какую лигу взяли? Если бы у нас был крутой чемпионат, то возможно АФК сама бы предложила взять нас к себе и забила бы на вонь Японии и Австралии, так как на сотрудничестве с нами можно было бы заработать. Хотя Австралия в 2015 году кажется Кубок Азии брала. Так что их голос имеет вес. Вот если бы против нас в АФК были бы только футбольные-карлики, а не Япония и Австралия с кубком или если бы мы сами взяли парочку ЧЕ, то мы были бы привлекательны для сотрудничества. А так...

А вообще нужно стремиться создать федерацию без ФИФА. Нигде, где рулят европейцы, нам житья нормального не будет. Не нужно наступать на одни и те же грабли.
Ника228
Ника228
вчера в 22:02
это 2-х слойная шутка была никто не понял )))
Carradona
Carradona ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:34
По типу русского хоккея с мячом, который никому не нужен.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:12
Валера троллит.
pomor45
pomor45
вчера в 20:22
Когда-то мы создали новый вид борьбы - самбо. И много в нём преуспели. Не создать ли нам русский футбол? Вот, есть же американский, а мы что, рыжие?. Создадим новый русский и включим в него всё лучшее, что есть в играх с мячом. Зачем нам этот замшелый, консервативный, засиженный западными мухами и чиновниками, английский вариант. Пусть себе продолжают им увлекаться, а мы попробуем скроить что-нибудь новенькое из лучшего старенького, да своего добавим.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:12
Подумают, что другая, и прикончат.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:38
Ну да, через Азию пустят на ЧМ 😀👍
Ravshan878
Ravshan878 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 18:53
Да Алексей нужно двигаться вперёд.Иначе совсем сб потеряется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:50, ред.
Почему - то уверен, что, говоря про Азию, Карпин, человек своеобразный и не глупый, сказал это в сердцах, чтобы только не приставали с глупыми вопросами.
На самом деле он прекрасно понимает, что путь в азиатскую конфедерацию по ряду причин нам заказан. Причины эти лежат на поверхности, лично мне ясны и должны быть понятны тем, кто ратует за Шёлковый путь.
Ну а если кто-то в РФС рискнёт быть вторым Афанасием Никитиным - флаг ему в руки: пусть снаряжает караваны верблюдов, нагружает их футбольной амуницией и... вперёд, как говорится "заре навстречу".
По дороге заглянете к Рафшану -878, он вас с удовольствием напоит зелёным чаем и накормит пловом.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:47
Почему бы и нет. Играть надо.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:46
Позвольте чуть добавлю.
Следующий станция ФИФА.🤣.)
djaich
djaich
вчера в 18:32
Если дадут возможность выступать в Кубке Азии по футболу, то почему бы и нет. Соревнование проводится под контролем АФК, через неё можно попытаться пролоббировать наше участие в турнире.
Gahi
Gahi
вчера в 18:22, ред.
В каждой шутке есть доля шутки - «Осторожно! Двери закрываются».
Ravshan878
Ravshan878 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:18
Не скоро Нужно долго ждать.Ну через 5 или 10 лет.
Австралия член 🤣.Азии.
Постоянно участвуют ЧМ и ОИ.+Ч АЗИИ.
bacek15
bacek15
вчера в 18:15, ред.
Конечно надо переходить, раз европейские команды отказываются с нами играть. Тем более если игры с азиатскими командами будут приносить бонусы в рейтинге ФИФА.
112910415
112910415
вчера в 17:15
только в качестве шутки может звучать такая мысль, не иначе !
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:57
А в Азии мы, типа, всем нужны, особенно Японии и Ю. Корее!
monah-10
monah-10 ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 16:24
Там с пятой командой КОНКАКАФ играть в стыках, и опять не выйдем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:19
Поддерживаю Георгиевича, какая нам разница откуда отбираться ЧМ.
Futurista
Futurista
вчера в 16:18
Эстонец пусть в Азию переходит...ему всё равно...
nj56cj2rk6jw
nj56cj2rk6jw
вчера в 16:10
А что ждать, надо играть где либо
Boricku
Boricku
вчера в 15:58
Смысла переходить ни в Азию, ни в Океанию нет, всё равно команды и сборные не будут играть.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 15:58
Валера человек простой говорит так, чтобы от него от-бались. Он в отличии от журналистов знает, что от него ничего не зависит
dok66
dok66
вчера в 15:55
Карпин пошутил в ответ на реплику журналиста . И все растиражировали как правду . Какая Азия ? Все с дуба рухнули , или как ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:19
Зато может наконец-то ЛЧ выиграем))) Да, ЛЧ с алиЭкспресса, но всё же ЛЧ)))
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:17
А давайте в Океанию , там то точно выиграем путевку !
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 15:17
Если и в Азию не пустят,сразу к пингвинам.
nubom
nubom
вчера в 15:12
Пусть переходит. Найдем другого тренера...
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