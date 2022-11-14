Карпин выступил за переход России в азиатскую футбольную конфедерацию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил за переход в азиатскую футбольную конфедерацию.
План сборной — отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.
Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию.
Ну а так что, это из разряда, как собака возле стола думает в ожидании угощения: "Может, если я подойду с другой стороны, они подумают, что я другая собака?"
Ну а так что, это из разряда, как собака возле стола думает в ожидании угощения: "Может, если я подойду с другой стороны, они подумают, что я другая собака?"