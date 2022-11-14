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Тарханов: «„Спартак“ может навязать борьбу „Зениту“»

вчера, 13:41

Российский тренер Александр Тарханов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Тут очень важно, кто потеряет очки и важна игра между собой. Сейчас «Динамо» хорошо выглядит, хотя и ЦСКА неплохо играл, достаточно имел моментов забивать голы.

«Динамо» и ЦСКА навряд ли смогут бороться за чемпионство. Пока нет такой стабильности, как у «Зенита». Видите, какой был провал у «Динамо». Но сейчас, кажется, все налаживается. Вчера была хорошая игра между двумя московскими командами.

Единственный конкурент на данный момент — «Спартак». Сейчас им важно после зимней паузы хорошо сыграть игры между собой. Будет решаться, сможет ли он обыграть в этих играх ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:23
Это будет видно во втором круге.
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:37
Тархан погорячился. Пока бразильцы играют в Зените, ничего их чемпионству не угрожает. Разве что тренер-физрук как-то начудит или уйдёт в запой, но даже в такой ситуации игроки сами справятся.
Gotlib
Gotlib ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:32
Без бутылки Чиваса не разобраться.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:19
Время покажет.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:14
Тут главное хорошо играть, ведь чемпионат еще не закончен, идет борьба. Команды идут от матча к матчу, набирают и теряют очки. Кто будет забивать много голов, выигрывать у соперников - тот и будет главным претендентом . Время покажет, это футбол. "Зенит" сейчас возглавляет таблицу, но если "Спартак" наберет больше всех очков, то закончит чемпионат на первом месте и станет чемпионом.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:00
А, если объявить, тебе спокойней будет?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:52
Где ты выискиваешь этих экспертов, на соккере?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:44
Реально смотреть надо на вещи со всех углов возможностей. Углы они математически одни, но в жизни они бывают разными, даже, как овал).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:59
Все эксперты предвещают спартаку чемпионство, может сейчас уже объявить спартак чемпионом, как только пару игр побеждает сразу начинают примерять корону.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:47
Все может быть.
Но покажет это только весна.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 13:46
У спартака Промес из 10 голевых моментов только 1 реализует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Многое решит личная встреча. Если победят-могут и навязать...
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