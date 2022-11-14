Тарханов: «„Спартак“ может навязать борьбу „Зениту“»

Российский тренер высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Тут очень важно, кто потеряет очки и важна игра между собой. Сейчас «Динамо» хорошо выглядит, хотя и ЦСКА неплохо играл, достаточно имел моментов забивать голы.

«Динамо» и ЦСКА навряд ли смогут бороться за чемпионство. Пока нет такой стабильности, как у «Зенита». Видите, какой был провал у «Динамо». Но сейчас, кажется, все налаживается. Вчера была хорошая игра между двумя московскими командами.