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Мостовой: «Абаскаль уедет года через два, и все его забудут»

вчера, 15:06

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в первой половине сезона.

Если подытожить выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ, то можно вернуться к тому, что я говорил еще в начале чемпионата – «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. «Спартак» был, есть и будет. Если говорить про игру с «Локомотивом», то забили два мяча и довели игру до победы, хорошо. Я говорил, что «красно-белые» обыграют «железнодорожников» со счетом 2:1.

Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Когда меня начинают спрашивать про «Спартак», все время всплывает фамилия Гильермо, но мне все равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счет того, что мы даем пищу. А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас – ветеранов «Спартака» будут помнить, потому что мы всю жизнь играли в футбол. Для меня «красно-белые» выше, чем Абаскаль и другие фамилии. Я вам сейчас могу назвать много имен тех, кто работал в «Спартаке», где они сейчас? Хоть один остался работать в этом клубе? А мы все здесь, остались, мы здесь живем, родились и умрем, вот в чем разница.

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Все комментарии
prizrak-60
prizrak-60
сегодня в 11:50
Когда же клоун уймётся,всё равно же место Абаскаля ему не светит,надо же быть 56ом,чтобы этого взять в Спартак даже дворником.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:45
Если ты помолчишь неделю, про тебя тоже...
djaich
djaich
вчера в 18:49
Есть в России у масс проблемы с отношением к добившимся значительного результата здесь специалистам. Каррера выиграл долгожданное чемпионство для Спартака, а когда приезжал после отставки формально для разрешения оставшихся финансовых дел с Федуном, а неформально - для публичной демонстрации любви фанатов к его фигуре и, соответственно, позиционирования себя как безальтернативной фигуры для повторного назначения на пост в тот нестабильный период, то, как помню, никакой толпы болельщиков в аэропорту не обнаружил. Так и получается, сегодня ты - герой, а завтра о тебе забывают. Пора отказываться от такого наплевательского отношения к людям.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:48
Но пока что Шурик не может забыть Абаскаля и вспоминает его ежедневно!)
makkie
makkie
вчера в 16:55
Зачем Мостовой смешивает тёплое с холодным?
Я тоже могу сказать, что "свой" Аленичев провалился в Спартаке, Кононова называли "пиджаком", зато Каррера, Тедеско и сейчас Абаскаль - добивались и добиваются успехов.

Ощущение, что в Мостовом говорит обида. Ему бы для начала снять корону и получить хотя бы начальную тренерскую лицензию. А то так можно всю жизнь чесать языком на Матч ТВ, пока другие куют себе имя на тренерском мостике.
112910415
112910415
вчера в 16:38
погиб поэт, невольник чести !.. )
монарх вынужден повторять свою мантру о противных иноземцах ... даже если повода нет совершенно !
galeevae
galeevae
вчера в 16:17
"Царь" в своем репертуаре, как же ему корона на мозг то давит...
Futurista
Futurista
вчера в 16:14
Если Абаскаль как Мостовой засядет на Матч ТВ его будут помнить вечно)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:07
Зато "царь" вечен. Монарх же).
stavr74
stavr74
вчера в 15:26
какой же ты гнилой
видимо ы и даёшь свои тупые и гнилые комментарии по
отношению Спартака и бывшим партнёрам
Гость
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