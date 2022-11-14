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«Удовлетворительно». Маслов — об итогах первой части сезона для «Спартака»

вчера, 13:58

Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил первую половину сезона для московского клуба.

Рано подводить итоги для «Спартака», у нас впереди еще две игры. Да, это Кубок, но все равно будем проводить те же матчи. В любом случае второе место в чемпионате – не первое. Первое было бы хорошим результатом для нас. Так что если и подводить итоги половины сезона РПЛ, то скажу удовлетворительно. Хотелось все-таки закончить на первом месте. Кто лучший игрок «Спартака» в этой части чемпионата? Буду банален: вся команда молодцы, никого конкретного выделять не буду.

Укомплектована ли команда, чтобы весной навязать борьбу «Зениту»? Это оценка, которую дают эксперты. Я могу сказать, что это не имеет никакого значения.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:09
А я оценю игру Спартака как отличную!
39rpg2n3wqya
39rpg2n3wqya
вчера в 14:01
Нескольких очков можно было и не терять.
Гость
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