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Масалитин: «Футбольные центры должны быть в каждом регионе страны»

вчера, 14:26

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о тренерах в российском футболе.

Часто в регионах у нас тренируют люди, которые еще не завершили футбольную карьеру и выступают на разных турнирах. Почему так? Потому что они хотят заработать, ведь ставка маленькая. Нужно тренерам в академиях давать такие зарплаты, чтобы они сосредоточились исключительно на своей работе. Да, строят академии в Санкт-Петербурге и Краснодаре, например. Это хорошо, но нужно также делать и в регионах. Есть Урал и Дальний Восток, Сибирь – там же тоже могут быть таланты!

Нужно развивать футбол в стране, у нас очень много ветеранов, которые могут передавать опыт, часто футболисты не могут найти себя после завершения карьеры, нужно дать им шанс – дать нормальную зарплату тренера и тогда футбол может развиваться. Этих молодых тренеров могут обучать на первых порах и ветераны, чтобы передать опыт. Футбольные центры должны быть в каждом регионе страны. Нужно выстраивать целую рабочую систему для этого.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:56
Вечный спор о том, что первично - зарплата или работа.
Одни говорят - как платите, так и работаем, другие отвечают - как работаете, так и платим.
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