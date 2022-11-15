Белоус: «„Локомотив“ будет бороться за топ-8 РПЛ с приходом Галактионова»

Бывший вице-президент «Локомотива» прокомментировал назначение на должность главного тренера «железнодорожников».

Это смелое решение, я его поддерживаю. Михаил – очень интересный человек и тренер. В свое время, когда Слуцкому было 34 года, я тоже его поставил на пост главного тренера «Москвы», и Леонид оправдал мои ожидания. Поэтому считаю, что назначение Галактионова вполне приемлемо, учитывая, что его «Пари Нижний Новгород» показывал интересный футбол и прекрасно выглядел. Более того, у Михаила будет пара месяцев для того, чтобы поставить игру, будут сборы. Уверен, что у «Локомотива» все будет здорово. «Железнодорожники» будут бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова.

Да, Галактионов будет совмещать работу в молодежной сборной и в «Локомотиве», но положа руку на сердце, мы сейчас под санкциями и национальные команды не участвуют практически ни в каких международных играх. Поэтому думаю, что все будет хорошо и Михаил сможет решить все свои вопросы в качестве главного тренера «Локомотива».