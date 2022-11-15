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Белоус: «„Локомотив“ будет бороться за топ-8 РПЛ с приходом Галактионова»

вчера, 11:05

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал назначение Михаила Галактионова на должность главного тренера «железнодорожников».

Это смелое решение, я его поддерживаю. Михаил – очень интересный человек и тренер. В свое время, когда Слуцкому было 34 года, я тоже его поставил на пост главного тренера «Москвы», и Леонид оправдал мои ожидания. Поэтому считаю, что назначение Галактионова вполне приемлемо, учитывая, что его «Пари Нижний Новгород» показывал интересный футбол и прекрасно выглядел. Более того, у Михаила будет пара месяцев для того, чтобы поставить игру, будут сборы. Уверен, что у «Локомотива» все будет здорово. «Железнодорожники» будут бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова.

Да, Галактионов будет совмещать работу в молодежной сборной и в «Локомотиве», но положа руку на сердце, мы сейчас под санкциями и национальные команды не участвуют практически ни в каких международных играх. Поэтому думаю, что все будет хорошо и Михаил сможет решить все свои вопросы в качестве главного тренера «Локомотива».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:50
И вопросы Белоуса тоже.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:37
Галактионов не самый топовый тренер, еще не факт, что всё получится.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 11:24
Мало в это верится, как и в Галактионова.
fu2ztdj9h4ks
fu2ztdj9h4ks
вчера в 11:24
Как же гордо звучит это топ-8
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:22
В этом сезоне как бы это странно не звучало в отношении к Локо - главная цель не вылететь!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:22
В этом интервью от Белоуса мне больше всего понравилась фраза: " ...и Михаил сможет решить все свои вопросы..."
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