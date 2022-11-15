Кузнецов: «Надо искать причины, почему у ЦСКА нет изюминки в игре»

Экс-футболист ЦСКА прокомментировал результаты москвичей в первой части сезона РПЛ .

Пока команда находится на том же месте, на котором закончила предыдущий сезон. Все думали, что придет Федотов, и попрет. Команда играет так, как должна, исходя из подбора футболистов. Вначале играли ярко, забивали, выигрывали, а сейчас команда не показывает тот футбол, ту самоотдачу, нет изюминки в игре. Надо искать причины, почему так происходит.