Кузнецов: «Надо искать причины, почему у ЦСКА нет изюминки в игре»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результаты москвичей в первой части сезона РПЛ.
Пока команда находится на том же месте, на котором закончила предыдущий сезон. Все думали, что придет Федотов, и попрет. Команда играет так, как должна, исходя из подбора футболистов. Вначале играли ярко, забивали, выигрывали, а сейчас команда не показывает тот футбол, ту самоотдачу, нет изюминки в игре. Надо искать причины, почему так происходит.
, это особая страна.
Надо делать ставку на своих. Таких как Сычевой, Коваленко, Пиняев,. Да и свою молодёжь ставить. Зачем в составе Фукс,, Гайч Медина, Эделар, Мендес.? Таких в РПЛ полно. Между русским тренером и игроками должно быть полное понимание.
, это особая страна.
Надо делать ставку на своих. Таких как Сычевой, Коваленко, Пиняев,. Да и свою молодёжь ставить. Зачем в составе Фукс,, Гайч Медина, Эделар, Мендес.? Таких в РПЛ полно. Между русским тренером и игроками должно быть полное понимание.