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Кузнецов: «Надо искать причины, почему у ЦСКА нет изюминки в игре»

вчера, 05:13

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результаты москвичей в первой части сезона РПЛ.

Пока команда находится на том же месте, на котором закончила предыдущий сезон. Все думали, что придет Федотов, и попрет. Команда играет так, как должна, исходя из подбора футболистов. Вначале играли ярко, забивали, выигрывали, а сейчас команда не показывает тот футбол, ту самоотдачу, нет изюминки в игре. Надо искать причины, почему так происходит.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 00:08
Командная игра была в самом начале чемпионата, когда играли Мухин , Кучаев, Дивеев. Сейчас игры нет , сейчас навесы и катания мяча вокруг штрафной.
isamsn
isamsn
вчера в 13:00
Командная игра ЦСКА вполне вразумительная. Почти всё что зависит от тренера в команде есть. Нет только реализации. Видимо тут психологическая причина. Не может игрок просто так разучится попадать мячём в ворота. Тут нужно разбераться психологам.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:33
Ставка у легионеров тоже слишком велика.
pomor45
pomor45
вчера в 11:23
Тренироваться надо лучше, а не изюм выковыривать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:15, ред.
Выскажу парадок сальную мысль. Ставка на легионеров себя не оправдала. Их практически 7+ Баха.Во всех играющих командах, Спартаке, Ростове, Оренбурге, Урале такого засилья легов нет. Газпром в расчёт не берем
, это особая страна.
Надо делать ставку на своих. Таких как Сычевой, Коваленко, Пиняев,. Да и свою молодёжь ставить. Зачем в составе Фукс,, Гайч Медина, Эделар, Мендес.? Таких в РПЛ полно. Между русским тренером и игроками должно быть полное понимание.
galem72
galem72
вчера в 11:02
Главные изюминки цска — федотов, гайч и зеболото. ))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:27
Больше надо тренировать,учить ударам по воротам,а то с 5 метров не могут попасть,что за мастера.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 08:34
Да тут даже сэр Алекс Фергусон развел бы руки))Вон Семака поставь с нашим составом - ЦСКА играл бы также,как при Федотове.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 08:30
Нападающий нужен, как были Жо, Лав, Думбия, Олич при всем уважении к Чалову, Забе и Гаичу - это уровень НН, Торпедо...
Izmar
Izmar
вчера в 08:01
Тренер не вписался в общие концепции игры цска.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:52
Да ужж, бледный "компот" без "изюма" получается, может пора "повара" поменять???
lotsman
lotsman
вчера в 07:44
Каждый сам по себе. Коллективной слаженности нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 06:51
Причина одна- конюх
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:45
Ощущение, что начальное взаимопонимание игроков и тренера утрачено, возможен даже какой-то внутренний конфликт в команде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:54
Предпологаю, что причину знают все а вот исправлять ошибку виновные не торопятся.
u6pnfmjjw2h3
u6pnfmjjw2h3
вчера в 05:47
Причина одна - лысый конюх-быдлан вместо тренера
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:21
А Витя в Урале продолжает удивлять
Гость
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