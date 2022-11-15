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Игонин: «У „Зенита“ много игроков, которые могут решить задачи»

вчера, 04:24

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о преимуществах питерской команды.

Потеря какого игрока станет фатальной для «Зенита» и приведет к потере чемпионского титула? По сути, нет такого игрока сейчас. Мне кажется, это преимущество «Зенита», что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи. Здесь нужно говорить о потере целой группы игроков, чтобы у команды возникли сложности. Даже тем футболистам, которые не выходят в основном составе, по силам довести дело до того, что «Зенит» в очередной раз станет чемпионом.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 07:41
У Зенита все игроки решают задачу. Каждый свою, а вместе, командную.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 04:32
У Зенита всё как надо,двигаются к своей цели!
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