Игонин: «У „Зенита“ много игроков, которые могут решить задачи»

Бывший полузащитник «Зенита» порассуждал о преимуществах питерской команды.

Потеря какого игрока станет фатальной для «Зенита» и приведет к потере чемпионского титула? По сути, нет такого игрока сейчас. Мне кажется, это преимущество «Зенита», что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи. Здесь нужно говорить о потере целой группы игроков, чтобы у команды возникли сложности. Даже тем футболистам, которые не выходят в основном составе, по силам довести дело до того, что «Зенит» в очередной раз станет чемпионом.