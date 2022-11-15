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Осинькин: «Я бы хотел, чтобы наши лидеры оставались как можно дольше»

сегодня, 00:56

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что переживает из-за возможного ухода лидеров самарского клуба зимой.

Я бы хотел, чтобы они оставались как можно дольше. Это наши лидеры и люди, с которыми мы связываем определённые надежды. Я всегда напряжён в трансферные окна, даже очень. Да я уже очень напряжен.

Много ли сейчас приходится разговаривать с Пиняевым? Думаю, как и раньше. Мы с ним хорошо контактируем. Он умный парень, хорошо слышит, обладает хорошей памятью. Профессионал и фанат. Спросите его за любого зарубежного футболиста — у него будет своя оценка. Это помогает ему развиваться и быть сильнее. После перенесённой болезни он смог стать ещё профессиональнее. Всё стало настолько безукоризненно и полностью подчинено результату. Это хороший пример того, как можно было прибавить в ситуации, когда всё и так было подчинено футболу.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:14
Готовишь, воспитываешь.... И вдруг бац, ушел. Обидно
ОПС
ОПС
сегодня в 05:48
И он прав. Любой тренер рассчитывает на игроков и если хотя бы один, а то и несколько из них уходят из команды то меняется вся схема игры, надо подбирать новых и не факт, что они будут сильнее и пр. В общем лишняя головная боль для тренера.
8r7j942ufexc
8r7j942ufexc
сегодня в 03:37
Очень уважаю этого тренера! Вот кого нужно было в Локо звать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:14, ред.
Самарский клуб уже стал донором для команд РПЛ .

Респект и Уважение за это главному тренеру Осинькину, который знает как, и может, сделать из молодого пацана классного футболиста. И его продукт востребован у команд выше классом.

Сергеев тому яркое подтверждение. Увидев его в Торпедо и сделать из него лидера атак для команды чемпиона Зенит. Теперь слухи отправляют в разные клубы РПЛ и даже АПЛ молодого Пиняева.

Осинькин, на мой субъективный взгляд, один из самых интересных и грамотных тренеров российского футбола ⚽️, со своим видением футбола.
Гость
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