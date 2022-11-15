Осинькин: «Я бы хотел, чтобы наши лидеры оставались как можно дольше»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, что переживает из-за возможного ухода лидеров самарского клуба зимой.

Я бы хотел, чтобы они оставались как можно дольше. Это наши лидеры и люди, с которыми мы связываем определённые надежды. Я всегда напряжён в трансферные окна, даже очень. Да я уже очень напряжен.

Много ли сейчас приходится разговаривать с Пиняевым? Думаю, как и раньше. Мы с ним хорошо контактируем. Он умный парень, хорошо слышит, обладает хорошей памятью. Профессионал и фанат. Спросите его за любого зарубежного футболиста — у него будет своя оценка. Это помогает ему развиваться и быть сильнее. После перенесённой болезни он смог стать ещё профессиональнее. Всё стало настолько безукоризненно и полностью подчинено результату. Это хороший пример того, как можно было прибавить в ситуации, когда всё и так было подчинено футболу.