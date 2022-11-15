Тренер «Локомотива» Фёдоров может возглавить «Рубин»

1668515084

вчера, 15:24

Тренер «Локомотива» может получить работу в «Рубине» после ухода Леонида Слуцкого.

По данным источника, 51-летний специалист, который последний месяц провёл в качестве исполняющего обязанности наставника «железнодорожников», является одним из кандидатов на должность нового главного тренера «Рубина».

В качестве футболиста Федоров выступал за казанский клуб с 2000 по 2008 год.