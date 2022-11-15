Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Первая лига 2022/2023

Тренер «Локомотива» Фёдоров может возглавить «Рубин»

вчера, 15:24

Тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров может получить работу в «Рубине» после ухода Леонида Слуцкого.

По данным источника, 51-летний специалист, который последний месяц провёл в качестве исполняющего обязанности наставника «железнодорожников», является одним из кандидатов на должность нового главного тренера «Рубина».

В качестве футболиста Федоров выступал за казанский клуб с 2000 по 2008 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Новиков: «Из „Рубина“ ко мне никто не обращался»
Вчера, 22:24
СлухиСтало известно, кто может стать новым тренером «Рубина»
Вчера, 21:46
В «Пари НН» пока не рассматривают кандидатуру Слуцкого
Вчера, 16:02
Юран: «Готов рассмотреть серьёзное предложение из Первой лиги»
Вчера, 12:44
СлухиГалактионов возглавил «Локомотив»
13 ноября
Галактионов высказался о возможном назначении в «Локомотив»
11 ноября
Сортировать
Все комментарии
8bgzuf7wtjr8
8bgzuf7wtjr8
вчера в 18:35, ред.
А, почему кот Саймон вслед за леней не уволился.?
Как пришёл,в Рубин так клуб ушёл в пердив, это нормально.?
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:10
А почему не Бердыев ?
Пора вспомнить ...
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:05
А где сейчас Бердыев?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:55
Видать дела в Рубине совсем плохи, если кроме Фёдорова назначить некого.
atlonDM
atlonDM
вчера в 16:02
Кросиво. Так держать. Крутое пике Рубина.
Сп62
Сп62
вчера в 15:49
Что Локомотив, что Рубин находятся в стыковых зонах. Один вниз, другой вверх.
makkie
makkie
вчера в 15:49
Зачем Рубину этот физрук? Хотя для ФНЛ сойдёт.
ДСА
ДСА
вчера в 15:31
Похоже всех хороших тренеров разобрали и Рубину приходится довольствоваться тем что есть.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:31
Наконец-то выгнали Слуцкого? Теперь может и заиграет казанский клуб.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 