Галактионов высказался о возможном назначении в «Локомотив» .

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вчера, 22:40

Бывший тренер «Пари НН» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».

Все разговоры на этот счет — будет соответствующее официальное заявление. Если будет.

Сегодня Галактионов объявил об уходе из «Пари НН».