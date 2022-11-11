Галактионов высказался о возможном назначении в «Локомотив» .

Бывший тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».
Все разговоры на этот счет — будет соответствующее официальное заявление. Если будет.
Сегодня Галактионов объявил об уходе из «Пари НН».
Бывший тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».
Все разговоры на этот счет — будет соответствующее официальное заявление. Если будет.
Сегодня Галактионов объявил об уходе из «Пари НН».
Если честно вообще не понимаю руководство клуба о таком назначении в лице Галактионова. Неужели игра Пари НН под руководством Галактионова так вдохновляет на такие действия.
У Локо есть довольно большое количество своих бывших игроков которые встали на тренерский путь и болеют всей душой за свой родной клуб. От которых было бы, на мой субъективный взгляд, намного больше пользы для возрождения Локомотива.
Целый тренерский штаб из воспитанников Локомотива можно собрать, и в такой сплочённой команде единомышленников должно было бы всё получиться.
Это моё субъективное мнение. В любом случае хочется видеть Локо в лидерах РПЛ.
Всем Добра !
Если честно вообще не понимаю руководство клуба о таком назначении в лице Галактионова. Неужели игра Пари НН под руководством Галактионова так вдохновляет на такие действия.
У Локо есть довольно большое количество своих бывших игроков которые встали на тренерский путь и болеют всей душой за свой родной клуб. От которых было бы, на мой субъективный взгляд, намного больше пользы для возрождения Локомотива.
Целый тренерский штаб из воспитанников Локомотива можно собрать, и в такой сплочённой команде единомышленников должно было бы всё получиться.
Это моё субъективное мнение. В любом случае хочется видеть Локо в лидерах РПЛ.
Всем Добра !