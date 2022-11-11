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Галактионов высказался о возможном назначении в «Локомотив»

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:44
Один большой риск для Галактионова. Таким молодым и начинающим тренерам лучше начинать в скромном провинциальном клубе. Где он будет первым парнем на деревне, как в НН. В Локо у него такого статуса не будет. Там много начальников, которых надо слушаться. В случае чего он будет крайний
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:11, ред.
Галактионов высказался о возможном назначении в «Локомотив» .

Если честно вообще не понимаю руководство клуба о таком назначении в лице Галактионова. Неужели игра Пари НН под руководством Галактионова так вдохновляет на такие действия.

У Локо есть довольно большое количество своих бывших игроков которые встали на тренерский путь и болеют всей душой за свой родной клуб. От которых было бы, на мой субъективный взгляд, намного больше пользы для возрождения Локомотива.

Целый тренерский штаб из воспитанников Локомотива можно собрать, и в такой сплочённой команде единомышленников должно было бы всё получиться.

Это моё субъективное мнение. В любом случае хочется видеть Локо в лидерах РПЛ.

Всем Добра !
dpybsme6rwq7
dpybsme6rwq7
вчера в 23:05
Значит это уже не слухи!
Izmar
Izmar
вчера в 22:51
Вряд ли он там надолго.
Гость
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