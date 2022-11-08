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В «Пари НН» сообщили о том, что клуб ищет нового главного тренера

сегодня, 21:21

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Вадима Гаранина главным тренером клуба.

Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором.

Ранее сообщалось о том, что Галактионов может покинуть нижегородский клуб после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом», а его место может занять бывший наставник «Сочи» Вадим Гаранин.

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Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 22:21
Меня возьмите) Согласен на з/п меньше Кержа))))) Керж же не устроил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:06
Попросите зарему она вам найдёт.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:05
Хорошо что нового спонсора не ищут. А то болельщики в Нижнем Новгороде ещё не отошли от названия Пари
Kolenok
Kolenok
сегодня в 22:00
Мостового возьмите!
Gahi
Gahi
сегодня в 21:27
Нижнему нужен высокий тренер с большими амбициями. Удачи
Гость
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