В «Пари НН» сообщили о том, что клуб ищет нового главного тренера

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сегодня, 21:21

Генеральный директор «Пари НН» прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером клуба.

Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором.