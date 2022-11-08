В «Пари НН» сообщили о том, что клуб ищет нового главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном назначении Вадима Гаранина главным тренером клуба.
Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором.
Ранее сообщалось о том, что Галактионов может покинуть нижегородский клуб после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом», а его место может занять бывший наставник «Сочи» Вадим Гаранин.