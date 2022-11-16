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Варан: «То, что происходит в больших клубах, активно освещают СМИ»

вчера, 18:46

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением об интервью нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду.

Конечно, на нас это повлияло. Мы следим за ситуацией, размышляем о его словах. Мы по-своему пытаемся всё уладить, стараемся особо в это не вникать.

То, что происходит в больших клубах, активно освещают СМИ. Если вопрос касается звезды уровня Криштиану Роналду, то все становится еще сложнее. Мы пытаемся воспринимать это со стороны. Самостоятельно это изменить трудно, но мы – часть коллектива.

Я желаю лучшего для команды. Что бы ни решил сделать клуб, мы поддержим это решение.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 19:40
Я смотрю сторонников балласта становится все меньше. Сначала Фердинанд, теперь Варан.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:13
Быстро отрёкся от Роналду, поддержал клуб. Тень Серхио Рамоса он, больше никто.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:00
СМИ всю грязную стряпню из клубов вытащат.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:49
Тут все понятно: перед Чемпионатом мира высказался, чтобы потом, когда уходил, не были слезы.
Гость
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