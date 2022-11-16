Варан: «То, что происходит в больших клубах, активно освещают СМИ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об интервью нападающего «дьяволов» .

Конечно, на нас это повлияло. Мы следим за ситуацией, размышляем о его словах. Мы по-своему пытаемся всё уладить, стараемся особо в это не вникать.

То, что происходит в больших клубах, активно освещают СМИ . Если вопрос касается звезды уровня Криштиану Роналду, то все становится еще сложнее. Мы пытаемся воспринимать это со стороны. Самостоятельно это изменить трудно, но мы – часть коллектива.

Я желаю лучшего для команды. Что бы ни решил сделать клуб, мы поддержим это решение.