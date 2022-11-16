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Нойер: «Мы все очень голодны до побед»

вчера, 13:40

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Мы все очень голодны до побед, на последних турнирах результаты были не впечатляющими. Вот почему мы сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше и воспользоваться своим шансом.

Лично для меня первая игра на турнире всегда самая важная. Япония – неудобная команда, играющая очень дисциплинированно. Она непредсказуема из-за уровня отдельных игроков. В Бундеслиге выступают несколько японских футболистов. Мне сложно играть против таких команд. Я предпочитаю играть против таких команд, как Испания — вы их знаете. Вы знаете, кто предстаёт перед вами. Вы можете лучше подготовиться к таким противникам. Поэтому для нас это будет сложной задачей. Но мы понимаем, куда попали.

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Все комментарии
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 15:35
Все выиграл,И еще хочет.)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:24
Голод, не тетка...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:42
От вратаря мало что зависит, особенно с уступающими в классе соперниками. Тут дело за нападающими, будут забивать, тогда и победы будут.
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