Нойер: «Мы все очень голодны до побед»

Вратарь сборной Германии поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Мы все очень голодны до побед, на последних турнирах результаты были не впечатляющими. Вот почему мы сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше и воспользоваться своим шансом.

Лично для меня первая игра на турнире всегда самая важная. Япония – неудобная команда, играющая очень дисциплинированно. Она непредсказуема из-за уровня отдельных игроков. В Бундеслиге выступают несколько японских футболистов. Мне сложно играть против таких команд. Я предпочитаю играть против таких команд, как Испания — вы их знаете. Вы знаете, кто предстаёт перед вами. Вы можете лучше подготовиться к таким противникам. Поэтому для нас это будет сложной задачей. Но мы понимаем, куда попали.