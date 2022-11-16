Неймар: «Все ждут чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии поделился мнением об одноклубниках и .

Разумеется, все ждут чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Каждый хочет попасть на этот турнир.

Мы редко это обсуждаем, но порой шутим о том, что встретимся в финале. Я говорю Месси, что обыграю его и возьму трофей, мы смеемся. Играть с ним и Килианом – большое удовольствие. Это отличные футболисты, Месси — лучший в мире.

Килиан – молодой футболист, который становится сильнее и показывает свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда интересно выступать бок о бок с великими, мне всегда это нравилось, поскольку шансы на победу возрастают.