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Неймар: «Все ждут чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление»

вчера, 17:15

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился мнением об одноклубниках Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

Разумеется, все ждут чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Каждый хочет попасть на этот турнир.

Мы редко это обсуждаем, но порой шутим о том, что встретимся в финале. Я говорю Месси, что обыграю его и возьму трофей, мы смеемся. Играть с ним и Килианом – большое удовольствие. Это отличные футболисты, Месси — лучший в мире.

Килиан – молодой футболист, который становится сильнее и показывает свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда интересно выступать бок о бок с великими, мне всегда это нравилось, поскольку шансы на победу возрастают.

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Все комментарии
felix
felix
вчера в 17:57
Бельгия или Дания выиграют))) Эти топчики опять реветь будут))))
Namuri
Namuri
вчера в 17:20
Неймар прав, Чемпионат мира не о тревоге
Гость
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