Рианчо: «Бразильцев из „Зенита“ не взяли бы в такую сборную Бразилии»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что бразильские легионеры «Зенита» не смогли бы попасть в свою национальную команду на чемпионат мира в Катаре.
Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ.
В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то, не факт.
Может они хороши, может действительно хотели играть в РПЛ и выбрали не деньги. Но этот уровень сложно определить, им нужно чаще играть в еврокубках.
Может они хороши, может действительно хотели играть в РПЛ и выбрали не деньги. Но этот уровень сложно определить, им нужно чаще играть в еврокубках.
также как и Месси в своей команде Аргентины!
Месси трижды признааался лучшим футболистом
на крупных турнирах - на чемпионате мира 2014 и дважды на кубках Америки! Португальский КРивлялду даже близко не приближался к таким достижениям! Распиаренный португальский пенальтист чемпион лишь в инстаграме!
также как и Месси в своей команде Аргентины!
Месси трижды признааался лучшим футболистом
на крупных турнирах - на чемпионате мира 2014 и дважды на кубках Америки! Португальский КРивлялду даже близко не приближался к таким достижениям! Распиаренный португальский пенальтист чемпион лишь в инстаграме!