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Рианчо: «Бразильцев из „Зенита“ не взяли бы в такую сборную Бразилии»

вчера, 13:52

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что бразильские легионеры «Зенита» не смогли бы попасть в свою национальную команду на чемпионат мира в Катаре.

Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ.

В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то, не факт.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 22:05, ред.
Надо бы собрать все эти пять сборных, и устроить им круговой турнир, и тогда точно поймем кто первая, а кто пятая сборная, к примеру когда топ клубы выставочные игры в Америке за бабки играют, то скорей всего ажиотаж болельщиков будет у Бразил.
Сп62
Сп62
вчера в 21:30
Играли бы в ЕК, можно было бы оценить более объективно.
протон
протон
вчера в 17:24
Тот редкий случай, когда Рианчо говорит по сути.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
вчера в 17:10
Скорее всего 3 сборная. Учитывая что бразильцы предпочитают Бенфику и Порту, а не Зенит. А тот же Порту и Бенфика продает игроков в клубы из топ 5 лиг.
Может они хороши, может действительно хотели играть в РПЛ и выбрали не деньги. Но этот уровень сложно определить, им нужно чаще играть в еврокубках.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 14:42
болельщики зенита в обиду сразу,по факту так и есть,может только с 5 переборщил,3-4 где то,во вторую точно нет,там игроки бы были уровня фирмино
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:40
Что то он зенитовских бразильцев совсем расхаял.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 14:35
Это говорит Некто, который никому не нужен.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:30
С такой тренерской карьерой, как у Рианчо, ему только и тренировать пятую сборную какого ни будь Лихтенштейна.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:29
Лучшие бразильцы не приезжают в Россию.
Swift2005
Swift2005
вчера в 14:11
Неймар конечно лидер нынешней сборной Бразилии,
также как и Месси в своей команде Аргентины!
Месси трижды признааался лучшим футболистом
на крупных турнирах - на чемпионате мира 2014 и дважды на кубках Америки! Португальский КРивлялду даже близко не приближался к таким достижениям! Распиаренный португальский пенальтист чемпион лишь в инстаграме!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 13:54
Двое из них были в олимпийской сборной. Думаю Малколм в третью попал бы
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