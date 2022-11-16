Рианчо: «Бразильцев из „Зенита“ не взяли бы в такую сборную Бразилии»

Экс-тренер «Спартака» считает, что бразильские легионеры «Зенита» не смогли бы попасть в свою национальную команду на чемпионат мира в Катаре.

Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ .

В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то, не факт.