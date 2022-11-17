Нкунку поддержал Камавингу, которого обвинили в нанесении травмы форварду

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку на своей странице в соцсети выступил в защиту своего товарища по команде Эдуардо Камавинги, которого обвинили в нанесении травмы форварду, а также сказал о том, что собирается стать ещё сильнее.
Вчера стало известно, что Нкунку пропустит чемпионат мира из-за полученного повреждения.
Пришло время работать с одной-единственной целью: вернуться ещё сильнее.
Хочу поддержать Эдуардо Камавингу, которого несправедливо обвиняют. Чемпионат мира должен стать моментом общения, а не разделения.
А что было сделали мать и сеструха португальской обузы с тем кто нанёс травму их любимому деньгизарабатывателю?
А что было сделали мать и сеструха португальской обузы с тем кто нанёс травму их любимому деньгизарабатывателю?
Да и в любом случае участие на ЧМ это цель и мечта многих спортсменов.
Да и в любом случае участие на ЧМ это цель и мечта многих спортсменов.