Нкунку поддержал Камавингу, которого обвинили в нанесении травмы форварду

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вчера, 09:43

Нападающий сборной Франции на своей странице в соцсети выступил в защиту своего товарища по команде , которого обвинили в нанесении травмы форварду, а также сказал о том, что собирается стать ещё сильнее.

Вчера стало известно, что Нкунку пропустит чемпионат мира из-за полученного повреждения.