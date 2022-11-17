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Нкунку поддержал Камавингу, которого обвинили в нанесении травмы форварду

вчера, 09:43

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку на своей странице в соцсети выступил в защиту своего товарища по команде Эдуардо Камавинги, которого обвинили в нанесении травмы форварду, а также сказал о том, что собирается стать ещё сильнее.

Вчера стало известно, что Нкунку пропустит чемпионат мира из-за полученного повреждения.

Пришло время работать с одной-единственной целью: вернуться ещё сильнее.

Хочу поддержать Эдуардо Камавингу, которого несправедливо обвиняют. Чемпионат мира должен стать моментом общения, а не разделения.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:54
Согласен, что цель и мечта, можно ехать в качестве пассажира как Мане за Сенегал.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 19:33
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 18:28
    Почему же? Нкунку в отличной форме, много забивает в чемпионате и забивает в ЛЧ. Если даже не в основе, то на замены точно бы выходил.
    Да и в любом случае участие на ЧМ это цель и мечта многих спортсменов.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 10:57
    Нкунку всё равно имел мало шансов выйти на поле.
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 10:05
    Страшно представить,что сделали бы с Дибалой или Мартинесом если бы они нанесли травму главному пешеходу и обузе вселенной.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 10:02, ред.
    Молодец Нкунку! И хотя страшно обидно пропустить ЧМ, тем более из-зи товарища по сборной, но сейчас не время склок. Главное единство и цель - защита титула! Vive la France!
    bu234era8vf7
    bu234era8vf7
    вчера в 10:01
    Ниггерская солидарность во всей своей красе
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 09:53
    Разлад в сборной не принесет ничего хорошего
    Гость
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