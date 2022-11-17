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Роналду: «„Манчестер Юнайтед“ отстаёт от „Реала“ и „Ювентуса“»

сегодня, 00:46

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду полагает, что его клуб устарел по ряду критериев.

По правде сказать, переходя в «Манчестер Юнайтед», я считал, что за 13 лет все изменилось. Я девять лет играл за «Реал», три года – в «Ювентусе». Мне казалось, что в МЮ будут продвинутые технологии, инфраструктура и прочее. Но истинное положение дел меня неприятно удивило. Я осознал, что все осталось по-прежнему.

Я понимал, что «Манчестер Юнайтед» уже не тот, что прежде. Но я не думал, что это проявится так сильно. В МЮ развития не было. Они отстают от остального мира, если сравнивать с «Реалом» и «Ювентусом». И технологии, особенно те, что касаются тренировочного процесса, питания, условий для того, чтобы правильно восстанавливаться, меня удивили.

Я уверен в том, что «Манчестер» сейчас отстал от этих клубов, и это меня обескуражило. Клуб такого уровня должен быть лидером, но, к сожалению, это не так. МЮ не соответствует этому уровню, но я надеюсь, что в ближайшие годы все изменится. Не знаю, что происходит, но после ухода сэра Алекса Фергюсона никакого прогресса я не заметил. Просто ноль.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 15:00
Да все уже не так. И фонд заработной платы на 1 месте в АПЛ. Фергюсон с таким фондом заработной платы и с такими результатами закидал бы бутсами всю команду.
Вроде на Олд Траффорде даже крыша стадиона протекает, а ее отремонтировать не могут.
Большой долг, неизвестно какие у клуба будут перспективы в дальнейшем, все это было известно.
И клубу скорее всего не до методов тренировок.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 12:42, ред.
Нашел "факты" до чего докапываться)))) Поди у него Икарди, Тевес и собственно Роналду такие ангелочки бедные.
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 11:44
В сборной Месси - уже давно личность масштаба Диего Марадоны. Именно поэтому он позволяет себе многое. Так, например, на ЧМ-2018 не поехал лучший бомбардир Аргентины после Месси Мауро Икарди. Причина - личное нежелание Месси видеть футболиста в сборной.

А еще раньше был подобный случай, когда на большой турнир не поехал другой великолепный аргентинский форвард - Карлос Тевес. Причина - конфликт между игроками и боязнь Месси того, что Тевес может отобрать место в стартовом составе у его друга Агуэро.
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 11:43
-Эту же историю подтвердил и сам Гвардиола:

"Он настаивал на том, чтобы играть на позиции Ибрагимовича. В противном случае - отказывался выходить на поле. Когда стадион встречал Златана овациями, Лео ревновал. Он - ребенок, который знает свой талант и уникальность, поэтому думает, что вправе требовать всего на свете." - рассказывал Гвардиола.

-В одном из эпизодов понимая, что не удержит мяч в поле, Месси со всей силы ударил круглого в сторону трибун, попав в фаната. Стадион взорвался оглушительным гулом, а на аргентинца налетели футболисты "Реала". Некрасиво...

-За пределами поля Месси очень скромен и застенчив. Но на футбольном поле аргентинец нередко выходит из себя и отвечает "грязными" поступками, когда пытаются его задеть. Месси оскорблял Рамоса, запасного "Атлетико", а в начале карьеры вообще плюнул в оппонента.

Однако особняком стоит отдельный случай агрессии Месси. Это было в 2015 году в товарищеском матче против "Ромы". В одном из эпизодов Месси ни с того ни с чего боднул игрока соперника, а после схватил его за горло. Что могло вызвать такую агрессию Лео?

-"Что ты делаешь? Ты - никто. Ты здесь только для того, чтобы отдать пас мне, постоянно играть на меня!" - говорил Месси молодому Кристиану Тельо.
"Учитывая, как ты плох, не понимаю, как ты мог стоить таких больших денег. Ты забиваешь очень мало, поэтому отдай мне мяч." - говорил Месси Алексису Санчесу.
Elliada
Elliada ответ The_Beck (раскрыть)
сегодня в 10:24, ред.
Че пристал? У балласта каждая неделя скандал, но все припоминают единственный случай с ложкой Месси. Это равноценно.
The_Beck
The_Beck ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Ну не фанат ты его, че пристал то?😅 радуйся что он пришёл, он же твоему клубу помогает. Не понимаю таких как ты. У человека столько наград, он лучший бомбардир в истории Реала. Как человек он не очень это знают все. Но все великие игроки были с приветом. Тот же Месси и его ложечка во рту. Но это умаляет их заслуг. Ему 37 лет. Он мог уйти год-два назад. Но нет ему хочется ещё. Так радуйся что топит свой клуб, раз ты так считаешь. МЮ брал титулы с САФом и Мауром. Маура выгнали из-за Поля. Это благодарность? МЮ сам по себе стал так себе клубом. И я рад этому. Ибо я фанат Арсенала. И когда он был в 63 с Эмери, я был с клубом. Хоть и парафинил руководство. Оно и сейчас ниочем. Не был рад Артете. Были Сомнения в нем, что он потверждал в начале. Но это часть истории. Сейчас мы первые, как в славные времена, когда я был мальчиком и смотрел за историческим сезоном без поражений. Тот же Анри как человек 77))) но он легенда, наша легенда))
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 10:06
Он прав! МЮ выиграл последний раз ЛЧ с Роналду в 2008г: 14 лет прошло.14 карл.

В последний раз АПЛ они выигрывали в 2013 году с Ван Перси:9 лет. Они даже ЛЕ финал проиграли.
МЮ стал таким же середняком как и Милан, только там из-за денег, а тут деньги есть, но инфраструктура никакая.
Состав не тот,тренеров не тех подбирают.
Скажу вот что.Даже если убрать Роналду, или если бы он не вернулся,МЮ все равно не выиграл бы ЛЧ и АПЛ.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:16
1. Математик из него так себе. Ушел в 2009 году, вернулся в 2021 году. 12 лет, а не 13 лет. Или он только сейчас заметил на второй год пребывания в МЮ, что тут ничего не изменилось с его ухода?

2. Сейчас это выглядит дешевым оправданием его никчемной игры. Если так всё плачевно, почему не ушел? Сам признал, что МЮ хотел от него избавиться еще в прошлом сезоне. Что помешало уйти летом?
тен Хага назначили весной. Не нравится тренер, уйди? Или он думал, что тен Хаг как Сульшер, Рангник и остальные тренера в Ювентусе будут перед ним унижаться?
Другие игроки не жаловались на инфраструктуру МЮ. Либо всё там хорошо, либо балласт ожидал увидеть всё сделанное из золота и слоновой кости, либо игрокам это неважно. Странно жаловаться на это на второй год.

3. МЮ отстал от других. Если он говорит, что после Фергюсона ничего не изменилось, куда он смотрел, подписывая контракт? Опять же нелепое оправдание.

Самое главное. До перехода балласта МЮ показывал лучшую игру, добивался результата. 2-е место в АПЛ и финал ЛЕ говорит само за себя. С ним 6-е место. Сейчас он не играет и МЮ обыгрывает топов и в таблице выше, чем был с ним в прошлом сезоне и очков больше. Понятно для всех, кроме его почитателей, что проблема в нем. Ювентус после его ухода занял 4 место, как и с ним в последний сезон. А сейчас на 3-м месте. Опять же проблема в нем. Без него команды показывают лучший результат.
matrix333
matrix333
сегодня в 06:55
И не на один шаг, он прав/
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:41, ред.
А что вы накинулись на него? Разве он неправ? Если да, то в чем конкретно? К примеру, когда Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Чемпионов УЕФА в последний раз? Правильно. Выиграл, когда там играл Роналду. Сколько чемпионств, после ухода Алекса Фергюсона? Да не одного! Правда, нужно сделать небольшую поправочку. Потому что этот процесс начался ещё при Алексе Фергюсоне. Он не сумел провести постепенную смену поколений. Это он положил начало всему этому. А Роналду очень глупо поступил, вернувшись в Манчестер Юнайтед. Согласен, он хотел помочь вернуть вершину своему бывшему клубу. Но это невозможно, и это очевидно было. Но это он, к сожалению, понял только после перехода туда. Я изначально говорил(впрочем, как и многие другие), что это очень плохой вариант. Я очень хотел посмотреть на него в футболе Гвардиолы. Для Роналду это была бы возможность улучшить множество своих рекордов и поставить новые. Но он свернул не туда, и случилось то, что случилось. Тем, кто говорят, что он не мог перейти в МС. Смог бы, и легко. Сейчас это не проблема. Он ведь не в Ливерпуль собирался. К примеру, из Реала, в наше время, переходят в Атлетико Мадрид и без проблем. Из Челси в Арсенал. Так что, Роналду очень большую ошибку допустил, и испортил себе конец карьеры.
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:05
Он не перешел в Сити, только потому, что Гвардиола сказал ему, что не обещает место в основе.
112910415
112910415
сегодня в 05:09
в любом случае, спортсмену с действующим контрактом не допустимо высказываться о клубе подобным образом ... фи
twn8ttr4mf3p
twn8ttr4mf3p
сегодня в 02:40
Поменьше бы ему болтать на тему МЮ, себе только хуже делает
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:15
Люди упорно повторяющие когда МЮ последний раз брал ЛЧ. Всеми любимый кумир сам говорит что Юве и Арсенал лучше МЮ. Когда они брали ЛЧ???
протон
протон ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 01:44
С уважением отношусь к Месси и к Рону. великие футболисты!
Неэгоист
Неэгоист ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:33
За подобные вещи даже из родного дома нужно выгонять... И побыстрее... Пусть ищет другой "родной' дом... Сколько их было уже у этого цыгана... Всё не остепенится...
протон
протон ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 01:26
Он мог перейти в МС.
Как бы не относились к Роналду, но по человечески он сделал правильно, не перейдя в "Сити". Преданность клубу, значит, не умерла как категория.
Трансфер Роналду в Сити был бы ещё более спорным.
По сути родной дом для Рона это МЮ
Горожане
Горожане
сегодня в 01:24
Манчестер Юнайтед дно!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:17
Так а чего ты переходил в МЮ?... Шел бы в МС... Тебе ж Гвардиола предлагал на пол ставки массаж делать Фодену... Был бы новый вызов для тебя... И бассейн там получше... А-ха-ха-ха...👏👏😋😋💋..
амурец
амурец
сегодня в 01:15
Здесь он прав
протон
протон
сегодня в 01:13
Тут многие согласны с Роном, даже Руни отдал своих детей в академию Ман Сити, потому что там гораздо лучше условия для развития
drug01
drug01
сегодня в 00:55
Зачем тогда пришёл играть
Гость
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