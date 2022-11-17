Роналду: «„Манчестер Юнайтед“ отстаёт от „Реала“ и „Ювентуса“»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» полагает, что его клуб устарел по ряду критериев.

По правде сказать, переходя в «Манчестер Юнайтед», я считал, что за 13 лет все изменилось. Я девять лет играл за «Реал», три года – в «Ювентусе». Мне казалось, что в МЮ будут продвинутые технологии, инфраструктура и прочее. Но истинное положение дел меня неприятно удивило. Я осознал, что все осталось по-прежнему.

Я понимал, что «Манчестер Юнайтед» уже не тот, что прежде. Но я не думал, что это проявится так сильно. В МЮ развития не было. Они отстают от остального мира, если сравнивать с «Реалом» и «Ювентусом». И технологии, особенно те, что касаются тренировочного процесса, питания, условий для того, чтобы правильно восстанавливаться, меня удивили.