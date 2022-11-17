Роналду: «„Манчестер Юнайтед“ отстаёт от „Реала“ и „Ювентуса“»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду полагает, что его клуб устарел по ряду критериев.
По правде сказать, переходя в «Манчестер Юнайтед», я считал, что за 13 лет все изменилось. Я девять лет играл за «Реал», три года – в «Ювентусе». Мне казалось, что в МЮ будут продвинутые технологии, инфраструктура и прочее. Но истинное положение дел меня неприятно удивило. Я осознал, что все осталось по-прежнему.
Я понимал, что «Манчестер Юнайтед» уже не тот, что прежде. Но я не думал, что это проявится так сильно. В МЮ развития не было. Они отстают от остального мира, если сравнивать с «Реалом» и «Ювентусом». И технологии, особенно те, что касаются тренировочного процесса, питания, условий для того, чтобы правильно восстанавливаться, меня удивили.
Я уверен в том, что «Манчестер» сейчас отстал от этих клубов, и это меня обескуражило. Клуб такого уровня должен быть лидером, но, к сожалению, это не так. МЮ не соответствует этому уровню, но я надеюсь, что в ближайшие годы все изменится. Не знаю, что происходит, но после ухода сэра Алекса Фергюсона никакого прогресса я не заметил. Просто ноль.
Вроде на Олд Траффорде даже крыша стадиона протекает, а ее отремонтировать не могут.
Большой долг, неизвестно какие у клуба будут перспективы в дальнейшем, все это было известно.
И клубу скорее всего не до методов тренировок.
Вроде на Олд Траффорде даже крыша стадиона протекает, а ее отремонтировать не могут.
Большой долг, неизвестно какие у клуба будут перспективы в дальнейшем, все это было известно.
И клубу скорее всего не до методов тренировок.
А еще раньше был подобный случай, когда на большой турнир не поехал другой великолепный аргентинский форвард - Карлос Тевес. Причина - конфликт между игроками и боязнь Месси того, что Тевес может отобрать место в стартовом составе у его друга Агуэро.
А еще раньше был подобный случай, когда на большой турнир не поехал другой великолепный аргентинский форвард - Карлос Тевес. Причина - конфликт между игроками и боязнь Месси того, что Тевес может отобрать место в стартовом составе у его друга Агуэро.
"Он настаивал на том, чтобы играть на позиции Ибрагимовича. В противном случае - отказывался выходить на поле. Когда стадион встречал Златана овациями, Лео ревновал. Он - ребенок, который знает свой талант и уникальность, поэтому думает, что вправе требовать всего на свете." - рассказывал Гвардиола.
-В одном из эпизодов понимая, что не удержит мяч в поле, Месси со всей силы ударил круглого в сторону трибун, попав в фаната. Стадион взорвался оглушительным гулом, а на аргентинца налетели футболисты "Реала". Некрасиво...
-За пределами поля Месси очень скромен и застенчив. Но на футбольном поле аргентинец нередко выходит из себя и отвечает "грязными" поступками, когда пытаются его задеть. Месси оскорблял Рамоса, запасного "Атлетико", а в начале карьеры вообще плюнул в оппонента.
Однако особняком стоит отдельный случай агрессии Месси. Это было в 2015 году в товарищеском матче против "Ромы". В одном из эпизодов Месси ни с того ни с чего боднул игрока соперника, а после схватил его за горло. Что могло вызвать такую агрессию Лео?
-"Что ты делаешь? Ты - никто. Ты здесь только для того, чтобы отдать пас мне, постоянно играть на меня!" - говорил Месси молодому Кристиану Тельо.
"Учитывая, как ты плох, не понимаю, как ты мог стоить таких больших денег. Ты забиваешь очень мало, поэтому отдай мне мяч." - говорил Месси Алексису Санчесу.
"Он настаивал на том, чтобы играть на позиции Ибрагимовича. В противном случае - отказывался выходить на поле. Когда стадион встречал Златана овациями, Лео ревновал. Он - ребенок, который знает свой талант и уникальность, поэтому думает, что вправе требовать всего на свете." - рассказывал Гвардиола.
-В одном из эпизодов понимая, что не удержит мяч в поле, Месси со всей силы ударил круглого в сторону трибун, попав в фаната. Стадион взорвался оглушительным гулом, а на аргентинца налетели футболисты "Реала". Некрасиво...
-За пределами поля Месси очень скромен и застенчив. Но на футбольном поле аргентинец нередко выходит из себя и отвечает "грязными" поступками, когда пытаются его задеть. Месси оскорблял Рамоса, запасного "Атлетико", а в начале карьеры вообще плюнул в оппонента.
Однако особняком стоит отдельный случай агрессии Месси. Это было в 2015 году в товарищеском матче против "Ромы". В одном из эпизодов Месси ни с того ни с чего боднул игрока соперника, а после схватил его за горло. Что могло вызвать такую агрессию Лео?
-"Что ты делаешь? Ты - никто. Ты здесь только для того, чтобы отдать пас мне, постоянно играть на меня!" - говорил Месси молодому Кристиану Тельо.
"Учитывая, как ты плох, не понимаю, как ты мог стоить таких больших денег. Ты забиваешь очень мало, поэтому отдай мне мяч." - говорил Месси Алексису Санчесу.
В последний раз АПЛ они выигрывали в 2013 году с Ван Перси:9 лет. Они даже ЛЕ финал проиграли.
МЮ стал таким же середняком как и Милан, только там из-за денег, а тут деньги есть, но инфраструктура никакая.
Состав не тот,тренеров не тех подбирают.
Скажу вот что.Даже если убрать Роналду, или если бы он не вернулся,МЮ все равно не выиграл бы ЛЧ и АПЛ.
В последний раз АПЛ они выигрывали в 2013 году с Ван Перси:9 лет. Они даже ЛЕ финал проиграли.
МЮ стал таким же середняком как и Милан, только там из-за денег, а тут деньги есть, но инфраструктура никакая.
Состав не тот,тренеров не тех подбирают.
Скажу вот что.Даже если убрать Роналду, или если бы он не вернулся,МЮ все равно не выиграл бы ЛЧ и АПЛ.
2. Сейчас это выглядит дешевым оправданием его никчемной игры. Если так всё плачевно, почему не ушел? Сам признал, что МЮ хотел от него избавиться еще в прошлом сезоне. Что помешало уйти летом?
тен Хага назначили весной. Не нравится тренер, уйди? Или он думал, что тен Хаг как Сульшер, Рангник и остальные тренера в Ювентусе будут перед ним унижаться?
Другие игроки не жаловались на инфраструктуру МЮ. Либо всё там хорошо, либо балласт ожидал увидеть всё сделанное из золота и слоновой кости, либо игрокам это неважно. Странно жаловаться на это на второй год.
3. МЮ отстал от других. Если он говорит, что после Фергюсона ничего не изменилось, куда он смотрел, подписывая контракт? Опять же нелепое оправдание.
Самое главное. До перехода балласта МЮ показывал лучшую игру, добивался результата. 2-е место в АПЛ и финал ЛЕ говорит само за себя. С ним 6-е место. Сейчас он не играет и МЮ обыгрывает топов и в таблице выше, чем был с ним в прошлом сезоне и очков больше. Понятно для всех, кроме его почитателей, что проблема в нем. Ювентус после его ухода занял 4 место, как и с ним в последний сезон. А сейчас на 3-м месте. Опять же проблема в нем. Без него команды показывают лучший результат.
2. Сейчас это выглядит дешевым оправданием его никчемной игры. Если так всё плачевно, почему не ушел? Сам признал, что МЮ хотел от него избавиться еще в прошлом сезоне. Что помешало уйти летом?
тен Хага назначили весной. Не нравится тренер, уйди? Или он думал, что тен Хаг как Сульшер, Рангник и остальные тренера в Ювентусе будут перед ним унижаться?
Другие игроки не жаловались на инфраструктуру МЮ. Либо всё там хорошо, либо балласт ожидал увидеть всё сделанное из золота и слоновой кости, либо игрокам это неважно. Странно жаловаться на это на второй год.
3. МЮ отстал от других. Если он говорит, что после Фергюсона ничего не изменилось, куда он смотрел, подписывая контракт? Опять же нелепое оправдание.
Самое главное. До перехода балласта МЮ показывал лучшую игру, добивался результата. 2-е место в АПЛ и финал ЛЕ говорит само за себя. С ним 6-е место. Сейчас он не играет и МЮ обыгрывает топов и в таблице выше, чем был с ним в прошлом сезоне и очков больше. Понятно для всех, кроме его почитателей, что проблема в нем. Ювентус после его ухода занял 4 место, как и с ним в последний сезон. А сейчас на 3-м месте. Опять же проблема в нем. Без него команды показывают лучший результат.
Как бы не относились к Роналду, но по человечески он сделал правильно, не перейдя в "Сити". Преданность клубу, значит, не умерла как категория.
Трансфер Роналду в Сити был бы ещё более спорным.
По сути родной дом для Рона это МЮ
Как бы не относились к Роналду, но по человечески он сделал правильно, не перейдя в "Сити". Преданность клубу, значит, не умерла как категория.
Трансфер Роналду в Сити был бы ещё более спорным.
По сути родной дом для Рона это МЮ