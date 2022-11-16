Кассано посоветовал Роналду завершить карьеру

Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пора завершить карьеру.
Роналду не настолько смел, чтобы признать: уже три года он не тот, кем был когда-то. В этом году ему следовало уйти в «Спортинг» и после чемпионата мира завершить карьеру. Он создает трудности тренерам и партнерам по команде. Он даже не позвонил, чтобы поздравить Бензема с выигрышем «Золотого мяча». У Роналду будто повязка на глазах, ему кажется, что он способен играть до 50 лет. Уважаемый Роналду, хочу сказать тебе следующее: пусть чемпионат мира станет для тебя ярким финалом.
Хватит скандалить и не надо полагать, что он все еще соответствует высокому уровню. Он невероятный эгоист, однако он не Месси, который может играть в футбол хоть сидя. Физически Роналду уже не тянет. И мы это видим, себя он ставит выше всего.
Когда человек прыгает с одного супер клуба в другой - "Какой молодец! Тащер!!!
Оказывается Реал и без него золотые дубли оформляет, нокаутируя всех крутых соперников в ЛЧ. МЮ САФа и без него два десятка лет доминировал, а у Юве была серия побед. А в сборной португальцы без него Францию обыграли, как и весь полутоварищеский турнир Лигу Наций. Но надо обязательно приписать все из успехи своему любимчику) Когда поражения, как подобает кумиру, уходить будто не при чем, вся вина на команде, руководстве и напарниках.
Когда человек прыгает с одного супер клуба в другой - "Какой молодец! Тащер!!!
Оказывается Реал и без него золотые дубли оформляет, нокаутируя всех крутых соперников в ЛЧ. МЮ САФа и без него два десятка лет доминировал, а у Юве была серия побед. А в сборной португальцы без него Францию обыграли, как и весь полутоварищеский турнир Лигу Наций. Но надо обязательно приписать все из успехи своему любимчику) Когда поражения, как подобает кумиру, уходить будто не при чем, вся вина на команде, руководстве и напарниках.
две команды без тренера (Юве и МЮ), без центра поля, без защиты
а во всем виноват он!
типичный...
клоуны типа Куадрадо, Решворда, Мактоминея, переоцененного Дибалы и прочие, не могут элементарно мяч до него довести
в Реале и сборной это происходило и происходит постоянно
две команды без тренера (Юве и МЮ), без центра поля, без защиты
а во всем виноват он!
типичный...
клоуны типа Куадрадо, Решворда, Мактоминея, переоцененного Дибалы и прочие, не могут элементарно мяч до него довести
в Реале и сборной это происходило и происходит постоянно
но он не стоит и удара головой Роналду
но он не стоит и удара головой Роналду
Кассано - это итальянский Мостовой, чел который профукал всё что только можно, и теперь сидит на итальянском ТВ и обструкцию издает действующих футболистов.
Собрал всю информацию и начал поливать Роналду, одновременно облизывая Месси. "Роналду не Месси, чтоб в футбол сидя играть " , Боже, что он сморозил? Он имеет ввиду, что Месси будет в более лучшей физической форме в почти 38 лет?
Человеку, который славился своим талантом и даром к футболу, а не физ.формой уже навязывают карьеру длинее чем человека добившегося всё за счёт своего упорства и трудолюбия.
Кассано - это итальянский Мостовой, чел который профукал всё что только можно, и теперь сидит на итальянском ТВ и обструкцию издает действующих футболистов.
Собрал всю информацию и начал поливать Роналду, одновременно облизывая Месси. "Роналду не Месси, чтоб в футбол сидя играть " , Боже, что он сморозил? Он имеет ввиду, что Месси будет в более лучшей физической форме в почти 38 лет?
Человеку, который славился своим талантом и даром к футболу, а не физ.формой уже навязывают карьеру длинее чем человека добившегося всё за счёт своего упорства и трудолюбия.