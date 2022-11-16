Кассано посоветовал Роналду завершить карьеру

Экс-футболист сборной Италии считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» пора завершить карьеру.

Роналду не настолько смел, чтобы признать: уже три года он не тот, кем был когда-то. В этом году ему следовало уйти в «Спортинг» и после чемпионата мира завершить карьеру. Он создает трудности тренерам и партнерам по команде. Он даже не позвонил, чтобы поздравить Бензема с выигрышем «Золотого мяча». У Роналду будто повязка на глазах, ему кажется, что он способен играть до 50 лет. Уважаемый Роналду, хочу сказать тебе следующее: пусть чемпионат мира станет для тебя ярким финалом.

Хватит скандалить и не надо полагать, что он все еще соответствует высокому уровню. Он невероятный эгоист, однако он не Месси, который может играть в футбол хоть сидя. Физически Роналду уже не тянет. И мы это видим, себя он ставит выше всего.