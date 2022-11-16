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Кассано посоветовал Роналду завершить карьеру

вчера, 23:50

Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пора завершить карьеру.

Роналду не настолько смел, чтобы признать: уже три года он не тот, кем был когда-то. В этом году ему следовало уйти в «Спортинг» и после чемпионата мира завершить карьеру. Он создает трудности тренерам и партнерам по команде. Он даже не позвонил, чтобы поздравить Бензема с выигрышем «Золотого мяча». У Роналду будто повязка на глазах, ему кажется, что он способен играть до 50 лет. Уважаемый Роналду, хочу сказать тебе следующее: пусть чемпионат мира станет для тебя ярким финалом.

Хватит скандалить и не надо полагать, что он все еще соответствует высокому уровню. Он невероятный эгоист, однако он не Месси, который может играть в футбол хоть сидя. Физически Роналду уже не тянет. И мы это видим, себя он ставит выше всего.

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Все комментарии
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 14:31, ред.
Заткни своё вонючее иплище, макаронина прыщавая! Опять в куматозе? Прими таблетки и спать ложись!
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Хорошо сказал. Забыл только упомянуть про его истерики в матчах.
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 10:03
Роналду 19 голов в АПЛ,гном 13 в лиге фермеров)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:13
Кассано зря не скажет.
Baggio R.
Baggio R. ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 08:04
То есть ты признаешь, что Роналде нужны партнёры, которые на пустые ворота ему выкатывать будут?
Elliada
Elliada
сегодня в 07:52
Завершить карьеру - это значит признать свой возраст, свою значимость на поле и думать о других. Он до сих пор думает, что ему 25 лет, что он "тащер" и что его присутствие как это помогает другим. Он не завершит карьеру.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:44
    erla1984
    erla1984
    сегодня в 06:08
    Роналду: "Кассано? Не знаю кто это такой, понятия не имею о чем он болтает. А вспомнил это же вечный лузер и нытик, ничего не добившийся. Я ему дам автограф и передам через своего повара."
    memphis
    memphis
    сегодня в 05:11
    Браво, легенда!
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 04:11
      FenixSL
      FenixSL ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 02:58
      перечитай еще раз текст
      амурец
      амурец
      сегодня в 01:22
      Да уж ляпнул так ляпнул, но кое где он прав Месси как играл сидя так и играет, то есть толку от него минимум, это видно и в лиге 1 и в ЛЧ,
      Горожане
      Горожане ответ RAYMАN (раскрыть)
      сегодня в 01:13
        RAYMАN
        RAYMАN
        сегодня в 00:48
        Португалия до Роналду 3 ЧМ, Португалия с Роналду 5-2006,2010,2014,2018,2022.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ FenixSL (раскрыть)
        сегодня в 00:45
        Португалия один из фаворитов этого Чм)) у него в сборной топ партнёры. Ты о чем вообще?
        FenixSL
        FenixSL ответ SHEARER (раскрыть)
        сегодня в 00:21, ред.
        ага
        две команды без тренера (Юве и МЮ), без центра поля, без защиты
        а во всем виноват он!
        типичный...
        клоуны типа Куадрадо, Решворда, Мактоминея, переоцененного Дибалы и прочие, не могут элементарно мяч до него довести
        в Реале и сборной это происходило и происходит постоянно
        FenixSL
        FenixSL
        сегодня в 00:21
        Кассано конечно классный футболист
        но он не стоит и удара головой Роналду
        протон
        протон
        сегодня в 00:19, ред.
        Не берусь рассуждать прав он или нет, но вот советы от взбалмошного и скандального итальянца. )) Посредственный, проблемный футболист в прошлом дает советы одному из лучших в истории. Я бы понял советы от Мальдини, Баджо, Буффона.

        Кассано - это итальянский Мостовой, чел который профукал всё что только можно, и теперь сидит на итальянском ТВ и обструкцию издает действующих футболистов.
        Собрал всю информацию и начал поливать Роналду, одновременно облизывая Месси. "Роналду не Месси, чтоб в футбол сидя играть " , Боже, что он сморозил? Он имеет ввиду, что Месси будет в более лучшей физической форме в почти 38 лет?

        Человеку, который славился своим талантом и даром к футболу, а не физ.формой уже навязывают карьеру длинее чем человека добившегося всё за счёт своего упорства и трудолюбия.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:15, ред.
        Посмотрел бы я на этого Меську в нынешнем МЮ. Он даже в Лиге фермеров сезон провалил. Меська тоже уже давно не тот, он в основном на партнёрах выезжает. Впрочем, он и раньше так делал.
        RAYMАN
        RAYMАN
        сегодня в 00:10
        Алкаш и бляд…на не может смириться со своей завистью.))))))) Что делать Роналду разберется сам…
        SHEARER
        SHEARER
        сегодня в 00:06
        Тут с Кассано можно полностью согласиться!
        Гость
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