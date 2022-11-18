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Гвардиола мог возглавить сборную Бразилии

вчера, 12:36

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог возглавить сборную Бразилии. Об этом рассказал вице-президент Федерации футбола Бразилии Франсиско Новеллетто.

Я буду сейчас говорить не от имени федерации, но три года назад работал вице-президент, мой коллега, который контактировал с Гвардиолой на предмет работы в сборной Бразилии.

Гвардиола был готов вести переговоры, но просил 24 миллиона евро в год. Когда была озвучена сумма, там чуть сердечный приступ не случился.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Один из самых востребованных тренеров современности. Имеет право.
У него есть право что-то требовать, а у бразильцев есть право, чтобы отказаться.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:14
И это только начало ) А если не выиграет ЧМ?
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:11
сбордная Базилии и без лысого физрука справиться
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:47
Не думаю, что Гвардиоле вообще интересно тренировать какую-либо сборную, от того и заломил такую цену, испугом решил брать)
амурец
амурец
вчера в 12:56
Новый анекдот Гвардиолу звали в сборную Бразилии
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:46
Пронесло бразильцев
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:45
Бразилии он точно не нужен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:43
Да уж,хватил он лишнего.
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