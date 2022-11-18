Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола мог возглавить сборную Бразилии. Об этом рассказал вице-президент Федерации футбола Бразилии Франсиско Новеллетто.
Я буду сейчас говорить не от имени федерации, но три года назад работал вице-президент, мой коллега, который контактировал с Гвардиолой на предмет работы в сборной Бразилии.
Гвардиола был готов вести переговоры, но просил 24 миллиона евро в год. Когда была озвучена сумма, там чуть сердечный приступ не случился.
У него есть право что-то требовать, а у бразильцев есть право, чтобы отказаться.
У него есть право что-то требовать, а у бразильцев есть право, чтобы отказаться.