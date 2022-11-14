В «Челси» полностью поддерживают Поттера

Руководство «Челси» оказало полную поддержку главному тренеру команды Грэму Поттеру, утверждает The Athletic.
Лондонцы потерпели три поражения подряд в АПЛ, но в клубе считают, что наняли Поттера «на будущие сезоны, а не только на этот».
Руководство «Челси» оказало полную поддержку главному тренеру команды Грэму Поттеру, утверждает The Athletic.
Лондонцы потерпели три поражения подряд в АПЛ, но в клубе считают, что наняли Поттера «на будущие сезоны, а не только на этот».
Наверное из-за давления когда команда должна набирать очки Челси начинает играть более нервно и сумбурно. Все таки старт у Поттера был не равным с конкурентами. И видимо задача попасть в ЛЧ заставляет Поттера больше рисковать у чужих ворот.
Следующий сезон мог бы быть определяющим для Поттера.
Наверное из-за давления когда команда должна набирать очки Челси начинает играть более нервно и сумбурно. Все таки старт у Поттера был не равным с конкурентами. И видимо задача попасть в ЛЧ заставляет Поттера больше рисковать у чужих ворот.
Следующий сезон мог бы быть определяющим для Поттера.