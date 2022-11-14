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В «Челси» полностью поддерживают Поттера

вчера, 08:54

Руководство «Челси» оказало полную поддержку главному тренеру команды Грэму Поттеру, утверждает The Athletic.

Лондонцы потерпели три поражения подряд в АПЛ, но в клубе считают, что наняли Поттера «на будущие сезоны, а не только на этот».

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 04:31
Если вкратце, то не сошлись характерами с новыми владельцами.
протон
протон ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 00:52
Не успел прочитать первую строку лайк)
youtomee
youtomee
сегодня в 00:52
а чего вообще Тухель ушел? все же нормально было
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:49
Вот вот, не то, чтобы не подписали, мне кажется даже не рассматривали бы как кандидата на пост главного тренера Челси. Максимум был бы времянщиком на пол года, но увы, эра Абрамовича закончена и впереди по ходу тёмные времена. Если до сих пор спортдира нет, а зимнее ТО на носу. Кто будет трансферами руководить, снова Боэли?! Спасибо, уже летом наруководил.
протон
протон ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
При Абрамовиче Поттера давно бы уволили, но и не подписали бы изначально.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:37
экспеллиармус
Crest
Crest ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 14:39
Не стоит рубить с плеча, все таки Челси при Поттере преобразился. Что было бы при Тухеле неизвестно, ведь команда плыла. А на групповом этапе ЛЧ Челси проявил характер.
Наверное из-за давления когда команда должна набирать очки Челси начинает играть более нервно и сумбурно. Все таки старт у Поттера был не равным с конкурентами. И видимо задача попасть в ЛЧ заставляет Поттера больше рисковать у чужих ворот.
Следующий сезон мог бы быть определяющим для Поттера.
ДСА
ДСА
вчера в 11:35
Мимо Лиги Чемпионов пролетят и сразу передумают.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:15
Если так продолжит, то может на будущий сезон в чемпионшипе. Так что, постарайся исправить ситуацию чел.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:07
Значит уже ищут ему замену.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:01
На самом деле это только слова ,после перерыва ещё пару проигрышей и"аля-улю"!
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 09:00
Да уж, Тухеля бы так поддерживали, глядишь получше бы сейчас команда себя чувствовала. С этим Поттером скорее всего финиш в АПЛ в нижней половине таблицы и вылет в ЛЧ от Боруссии. Очень хочу ошибаться, но пока всё к этому и идёт.
shlomo
shlomo
вчера в 08:56
Поттер да не тот... посмотрим что будет на финише...
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