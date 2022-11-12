Кержаков отказался возглавить «Шериф»

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вчера, 14:54

Экс-тренер «Пари НН» мог возглавить «Шериф», но отказался от предложения.

Ранее молдавской командой руководил Степан Томас. В октябре он покинул свой пост — это произошло перед матчем Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Сейчас Кержаков не возглавляет ни один из клубов.