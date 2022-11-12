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Кержаков отказался возглавить «Шериф»

вчера, 14:54

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков мог возглавить «Шериф», но отказался от предложения.

Ранее молдавской командой руководил Степан Томас. В октябре он покинул свой пост — это произошло перед матчем Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Сейчас Кержаков не возглавляет ни один из клубов.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:32
Всегда можно пойти на матч тв экспертом
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:27
Команда уровня Лиги Чемпионов. Чего носом крутить?
adekvat
adekvat
вчера в 16:18
В Пари НН появилась вакансия, наверно вернется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:06
Очередной фэнтези от инсайда !)
vova505
vova505
вчера в 15:34
Не верится что-то..
shlomo
shlomo
вчера в 15:19
Зря. Играют в ЛЧ. Сейчас гораздо перспективнее и полезнее возглавлять Шериф, Нефтчи, Пюник, нежели команду рпл. Тогда глядишь, через пару удачных сезонов могут и в приличные лиги приглашать, а там, чем черт не шутит, может и будут Португалия/Нидерланды ( о топ-5 молчу). Но, возможно, если у тебя достаточная сумма на счету и маячит хороший чек от "лиги приколов", никакие вызовы и не нужны...

Ну а так что, Шериф конечно сглупил, когда отказался от Ганчаренко этим летом, теперь работой в Урале Михалыч открыл дорогу Кержакову, а тот собрался в Сочи, где его явно ждет провал, там очень много стариков....
nrw9xyd274n2
nrw9xyd274n2
вчера в 15:12
Проблемы Глагола Шерифа не е -ут!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:08
Сейчас и на Родине для Саши могут поступать предложения!
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