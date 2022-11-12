Кержаков отказался возглавить «Шериф»

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков мог возглавить «Шериф», но отказался от предложения.
Ранее молдавской командой руководил Степан Томас. В октябре он покинул свой пост — это произошло перед матчем Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Сейчас Кержаков не возглавляет ни один из клубов.
Ну а так что, Шериф конечно сглупил, когда отказался от Ганчаренко этим летом, теперь работой в Урале Михалыч открыл дорогу Кержакову, а тот собрался в Сочи, где его явно ждет провал, там очень много стариков....
Ну а так что, Шериф конечно сглупил, когда отказался от Ганчаренко этим летом, теперь работой в Урале Михалыч открыл дорогу Кержакову, а тот собрался в Сочи, где его явно ждет провал, там очень много стариков....