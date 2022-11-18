Стало известно, где хотел бы работать Тухель

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вчера, 10:33

Стало известно, где хотел бы работать бывший главный тренер «Челси» .

Немецкий специалист хочет возглавить «Реал», «Барселону», либо «Ювентус». Однако Тухель понимает, что в данных клубах сейчас не планируются перестановки на позиции наставника команды. Помимо этого, Тухелем интересовался «Атлетико», но данный вариант осложняется тем, что мадридский клуб еще не определился с судьбой нынешнего наставника Диего Симеоне.

Из «Челси» немец ушел в сентябре текущего года.