Стало известно, где хотел бы работать Тухель

Стало известно, где хотел бы работать бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель.
Немецкий специалист хочет возглавить «Реал», «Барселону», либо «Ювентус». Однако Тухель понимает, что в данных клубах сейчас не планируются перестановки на позиции наставника команды. Помимо этого, Тухелем интересовался «Атлетико», но данный вариант осложняется тем, что мадридский клуб еще не определился с судьбой нынешнего наставника Диего Симеоне.
Из «Челси» немец ушел в сентябре текущего года.
Если в Челси Тухель не выдержал давления и его уволили, то в Реале его на руках носить не будут. И после Анчелотти, его планка будет не меньше.
Да и у Анчелотти пока все нормально.
Иначе Тухель может закончить как Солари и Лопетеги.
Если в Челси Тухель не выдержал давления и его уволили, то в Реале его на руках носить не будут. И после Анчелотти, его планка будет не меньше.
Да и у Анчелотти пока все нормально.
Иначе Тухель может закончить как Солари и Лопетеги.