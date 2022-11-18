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Стало известно, где хотел бы работать Тухель

вчера, 10:33

Стало известно, где хотел бы работать бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Немецкий специалист хочет возглавить «Реал», «Барселону», либо «Ювентус». Однако Тухель понимает, что в данных клубах сейчас не планируются перестановки на позиции наставника команды. Помимо этого, Тухелем интересовался «Атлетико», но данный вариант осложняется тем, что мадридский клуб еще не определился с судьбой нынешнего наставника Диего Симеоне.

Из «Челси» немец ушел в сентябре текущего года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:21
Мне кажется, Тухелю больше всего бы подошел Атлетико. Как раз состав под него, все есть. Симеоне просто уничтожает собственноручно свою команду...
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 14:07, ред.
Про Реал конечно он зря.
Если в Челси Тухель не выдержал давления и его уволили, то в Реале его на руках носить не будут. И после Анчелотти, его планка будет не меньше.
Да и у Анчелотти пока все нормально.
Иначе Тухель может закончить как Солари и Лопетеги.
ДСА
ДСА
вчера в 13:30
Хороший клуб он всё равно найдет и это точно не Сассуоло.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:51, ред.
Тухлому только в Химки! Вытаскивать из задницы великий клуб! Ну а если серьёзно, то он топовый тренер и мог бы возглавить любой из перечисленных европейских грандов.
Naherger
Naherger
вчера в 11:03
Юве стоит задуматься над его кандидатурой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
Никто не выбирает Факел или Шинник. Печаль...
Гость
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